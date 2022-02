Fini les disputes avec ces objets connectés en promo pour la Saint-Valentin !

SwitchBot Thermomètre Hygromètre Intérieur - Thermo-hygromètre Numérique à Domicile, Petit Thermomètre d'Ambiance avec APP Contrôle, Stockage de Données, Thermomètre du Bureau Précise(Blanc)

【Réponse Rapide et Haute Précision】Le thermomètre hygromètre intérieur est doté de capteur fabriqué en Suisse pour fournir une surveillance précise et fiable des données. Le thermo-hygromètre numérique a une précision de température de ±0.2°C/±0.4°F et une précision d'humidité de ±2%RH. Rafraîchit toutes les 4 secondes pour vous tenir au courant des changements de données. 【Facile à Utiliser et à Lire】Le thermomètre d'ambiance dispose de différentes méthodes d'installation telles que le placement verticale, l'adsorption magnétique, le collage, etc., ce qui vous permet de l'utiliser facilement en toute occasion. Grâce à l'écran LCD de haute résolution, les chiffres du thermomètre sont très faciles à lire. Le design compact et élégant en blanc le rend également idéal pour les thermomètres d'intérieur. 【Portée à Distance Jusqu'à 120m & Alerte Intelligente】La fonction Bluetooth de SwitchBot thermomètre hygromètre vous permet de surveiller à distance la température et l'humidité sur l'APP SwitchBot dans un rayon de 120m/394ft. Dès que la température ou l'humidité sort de la plage prédéfinie, vous serez averti par une alerte pour vous tenir informé des changements dans la cave à vin, la serre, la chambre de bébé ou ailleurs. 【Stockage de Données】SwitchBot thermomètre intérieur dispose d'un stockage de données embarqué de 36 jours. Vous pouvez également obtenir un stockage de données illimité via l'APP. Vous pouvez consulter les enregistrements récents de température et d'humidité. La diasplication de courbes graphiques vous apporte une piste claire de changement de données. Les données peuvent également être exportées sous forme de fichier .csv pour analyse. 【Maison Intelligente Intégrée】En s'associant au SwitchBot Hub mini (vendu séparément) , le thermomètre intérieur peut être compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT, etc,. Dans ce cas, il peut également être associé à d'autres produits SwitchBot pour vous offrir plus de confort dans la vie. Par exemple, vous pouvez définir une scène dans l'application pour dire à Alexa d'allumer l'humidificateur lorsque l'humidité est inférieure à 45% HR. Automatisez facilement votre maison.