Apple vous permettra d’utiliser le Face ID de votre iPhone avec masque dans la prochaine mise à jour iOS

Bien qu’il s’agisse d’une protection de sécurité unique et très efficace, l’iPhone Face ID a été limité en période de pandémie. La présence de masques limite la possibilité de reconnaître les utilisateurs d’iPhone et donc de déverrouiller.

Bien sûr, Apple veut contourner cette limitation et semble faire de grands pas dans cette direction. La dernière version de test du nouvel iOS 15.4 apporte des nouveautés dans ce domaine, avec la présence d’une nouvelle option, qui permet d’utiliser Face ID avec un masque.

Apple a tiré le meilleur parti de ce qu’il peut tirer de Face ID. C’est actuellement sa fonctionnalité la plus sécurisée et la société y met toute la protection de l’iPhone et des utilisateurs. C’est clair, et ils ne portent pas de masque, ce qui les rend incapables d’être reconnus.

Même avec quelques options supplémentaires pour contourner cette limitation, en utilisant Apple Watch et d’autres moyens, les utilisateurs en demandaient plus. Cela semble être sur le point d’être atteint, selon ce que la version bêta d’iOS 15.4 a maintenant présenté.

Voici la nouvelle bascule dans iOS 15.4 (paramètres> Face ID> Utiliser Face ID avec un masque) pic.twitter.com/nL8PPxrrZe — Brandon Butch (@BrandonButch) 27 janvier 2022

Après avoir installé cette version d’essai, les utilisateurs ont signalé que l’iPhone demandait une nouvelle configuration de Face ID, maintenant avec l’indication qu’il peut être utilisé avec un masque. Apple prévient que c’est plus sûr sans masque, mais révèle également que cela vous permet de l’utiliser de cette nouvelle manière.

Pour s’authentifier avec le masque, Apple s’appuie sur la reconnaissance des traits caractéristiques autour de la zone des yeux. La marque recommande également aux utilisateurs de porter des lunettes, car Face ID fonctionne mieux avec cet add-on.

Malgré l’utilisation de Face ID, quelque chose qui existe depuis l’iPhone X, tous les smartphones ne prendront pas en charge l’authentification par masque. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les modèles plus récents et est limitée à l’iPhone 12 et à l’iPhone 13.

C’est sans aucun doute une excellente nouveauté qu’apporte iOS 15.4. Il se passe de l’Apple Watch pour déverrouiller l’iPhone et garantit en même temps que les utilisateurs restent protégés, à la fois contre les accès non autorisés et contre le COVID-19.