Les messages cryptés dans Meta Messenger sont désormais accessibles à tous

La sécurité des services de Meta a été un thème constant ces derniers temps. Le propriétaire du plus grand réseau social sur Internet a tout tenté pour assurer la protection des conversations de ses utilisateurs et cela se voit sur Messenger et WhatsApp.

Pour élever encore ces standards et apporter d’autres garanties aux utilisateurs, une nouveauté vient d’être annoncée. Le nombre point à point de messages échangés sur Messenger a enfin atteint tous les utilisateurs, dans leurs conversations privées.

La promesse d’avoir un chiffrement garantissant la protection des messages des utilisateurs n’était pas nouvelle. Meta, toujours comme Facebook, avait déjà révélé aux utilisateurs qu’il travaillait dans ce domaine, cela étant l’une de ses priorités.

Ce moment est maintenant arrivé et le géant de l’Internet a enfin annoncé qu’il disposait de ce mécanisme de cryptage de bout en bout pour les messages personnels. Cela garantit que tous les textes échangés dans ces conversations seront véritablement privés et protégés.

Cette option sera disponible pour les utilisateurs immédiatement et a deux façons de l’activer. L’un d’eux est utilisé dans les conversations, en faisant glisser de bas en haut jusqu’à ce que le message chiffré apparaisse. L’autre est avec le choix du cadenas lorsqu’une conversation est engagée entre 2 utilisateurs.

Dans ce mode, et en plus des messages cryptés, il y a plus de nouveautés dans le domaine de la sécurité. Chaque fois que des captures d’écran sont prises, elles sont notifiées dans la conversation, afin que les deux parties sachent que cela s’est produit.

De plus, toutes les options présentes dans les conversations et les appels normaux existent également dans les messages cryptés peer-to-peer. Nous pouvons utiliser des GIF, répondre directement et même réagir à un message. Ceux-ci peuvent également être transmis à d’autres contacts.

Après avoir eu ce numéro dans les messages de groupe, ils sont désormais ouverts à tous les utilisateurs et sur toutes les plateformes. La sécurité est ainsi garantie dans plus de domaines et Meta Messenger est plus protégé, ainsi que les utilisateurs.