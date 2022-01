Apple a publié les premières versions bêta d’iOS 15.4, iPadOS 15.4 et watchOS 8.4

Comme il est normal, Apple après avoir publié la version finale des différents systèmes d’exploitation, met de nouvelles bêtas pour les programmeurs. Ainsi, après avoir publié la version finale d’iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.3, tvOS 15.3, entre autres, il lance maintenant de nouvelles versions bêta. Quoi de neuf dans iOS 15.4 ?

Ces versions apportent de nombreuses nouveautés. Enfin, les promesses faites de longue date seront présentées.

Apple a publié la première version bêta d’iOS 15.4 et inclut plusieurs modifications et améliorations pour les utilisateurs d’iPhone. Autrement dit, il existe désormais une prise en charge pour l’utilisation de Face ID tout en portant un masque, Universal Control, de nouveaux emoji et plus encore.

Quoi de neuf dans iOS 15.4 ?

Porte-masque d’identification faciale

L’un des plus grands changements d’iOS 15.4 est la prise en charge de l’utilisation de Face ID tout en portant un masque. L’année dernière, Apple a lancé la prise en charge du déverrouillage de l’iPhone avec Apple Watch tout en portant un masque. Cependant, maintenant, Apple fait passer la fonctionnalité au niveau supérieur et supprime complètement l’exigence Apple Watch.

Ainsi, lors du premier démarrage d’iOS 15.4, l’utilisateur aura la possibilité de configurer le système pour utiliser Face ID même si l’utilisateur porte un masque.

Apple explique que Face ID est « le plus précis lorsqu’il est réglé sur la reconnaissance complète du visage uniquement », mais il est également capable de « reconnaître les caractéristiques uniques autour de la zone des yeux » pour vous authentifier si vous portez un masque.





Par conséquent, lors du démarrage de la configuration, le système introduit par Apple guidera l’utilisateur pour prendre une nouvelle capture de visage. De plus, vous pouvez désormais faire cette lecture faciale avec et sans lunettes.

Face ID est maintenant à un autre niveau de sécurité et de convivialité.

Contrôle universel

C’était une fonctionnalité qui avait été promise il y a plusieurs mois et qui a toujours été retardée jusqu’à maintenant. Donc, enfin, Universal Control est disponible.

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de contrôler son Mac et son iPad en utilisant le même clavier et la même souris/trackpad. Universal Control est activé par défaut dans les dernières versions bêta d’iPadOS 15.4 et de macOS Monterey 12.3.

autres nouvelles

En plus des nouvelles les plus bruyantes mentionnées ci-dessus, les nouvelles bêtas apportent d’autres nouvelles. Par exemple, il y a un nouveau widget pour l’application Portefeuille.

Cela affiche maintenant le solde et les détails de votre carte Apple.

Une autre nouveauté est l’utilisation d’AirPods, ainsi que d’autres écouteurs Bluetooth.

Ainsi, à partir de cette mise à jour, lorsque l’utilisateur reçoit un appel, la qualité audio lors de la lecture de la sonnerie sera de qualité audio Bluetooth normale. De plus, la qualité audio ne baissera que lorsque l’appel sera répondu.

Pour ceux qui aiment les emojis, il y en a plus de 30 nouveaux dans iOS 15.4 et iPadOS 15.4.

iOS 15.4 permet enfin aux utilisateurs d’ajouter des notes à leurs mots de passe iCloud Keychain. Cela reproduit une fonctionnalité populaire des gestionnaires de mots de passe tiers.

tvOS 15.4 inclut une nouvelle façon intelligente d’utiliser l’iPhone pour rejoindre des réseaux Wi-Fi captifs sur Apple TV. Ce sont les types de chaînes que l’on trouve souvent dans les hôtels et les immeubles de bureaux.

La carte flottante AirPods affiche désormais une petite icône (R)/(L), ainsi que des informations de charge sur le boîtier du casque.

En plus de ces nouveautés, il y en a bien d’autres. Il s’agit en fait d’une mise à jour qui apporte plus que des correctifs, elle apporte des améliorations et plus d’outils.

Au fur et à mesure de la sortie des prochaines bêtas, nous mettrons en avant chacune de ces nouvelles fonctionnalités.

