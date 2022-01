Encore un record pour Apple ! Jamais autant de revenus générés en un seul trimestre

A chaque nouveau trimestre, les résultats financiers d’Apple sont très attendus. L’entreprise bat des records en bourse et cela révèle sa santé en termes de ventes et d’intérêt des consommateurs.

Avec la fin de l’année 2021, des résultats supérieurs à la normale étaient à nouveau attendus pour Apple. Ceux-ci n’ont pas déçu et cette fois, la société a de nouveau battu des records et généré le chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré en un seul trimestre.

Nouveau record pour Apple

L’année 2021 est une année qui sera toujours associée à des problèmes pour les grandes entreprises. Avec la pénurie de composants, on s’attendait à ce que les ventes soient réduites et que, par association, les revenus baissent de la même manière.

Pour le dernier trimestre de l’année dernière, Apple s’est démarqué de manière positive, ayant présenté 123,9 milliards de dollars de revenus, en croissance de 11% par rapport à la même période en 2020. Cette valeur a dépassé les 118,66 milliards de dollars anticipés par le marché. Toujours dans le domaine du profit, Apple a atteint un maximum, avec 34,6 milliards de dollars.

Les ventes d’iPhone 13 étaient responsables

Ces résultats uniques ont été guidés par la saison des fêtes unique d’Apple, avec des ventes en flèche. De plus, l’iPhone 13, avec son premier trimestre complet sur le marché, a également été mémorable et ce smartphone a coûté 71,63 milliards, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2020.

En face de l’iPhone se trouve l’iPad, qui a apparemment été sacrifié sur les chaînes de production. La tablette d’Apple a connu une baisse de 14 % par rapport à la même période en 2020 et n’a rapporté que 7,25 milliards de dollars à l’entreprise.

Les Mac et les appareils portables soutiennent les revenus

Les Mac, dans leurs différentes propositions, ont suivi la gamme de smartphones Apple et ont maintenu la croissance des ventes. Celles-ci ont vu leurs revenus augmenter de 25 % par rapport à 2020 et ont une valeur de vente associée de 10,85 milliards de dollars.

Les wearables, la maison et les accessoires, un domaine en nette expansion parmi les utilisateurs d’Apple, ont fini par ne pas contredire les autres, maintenant la croissance. Ce qui ressort, c’est sa valeur, qui atteint 24%, avec un chiffre d’affaires de 14,7 milliards de dollars.

Les services se sont démarqués ce trimestre

Enfin, et dans le domaine où Apple s’est le plus visiblement développé, nous avons les services de l’entreprise pour ses appareils et ses utilisateurs. Ce domaine a réussi à atteindre une croissance de 13 % par rapport à 2020 et a levé 19,5 milliards de dollars américains.

Avec ces valeurs, Apple place la barre plus haut et sera difficile à battre dans un futur proche. Le dernier trimestre de l’année est toujours un moment particulier et est associé à un flux d’achats supérieur à la normale. La situation de la chaîne de distribution promettait des problèmes, mais apparemment Apple a réussi à les contourner et à présenter des résultats uniques.