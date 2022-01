2021 a été le meilleur exercice d’Intel en raison de la forte demande de processeurs

Il semble que la chance souffle à nouveau du côté d’Intel. Et si le géant de l’industrie était un peu plus bâclé et endormi pendant un certain temps, donnant de la force et permettant à la concurrence d’avancer, maintenant tout indique qu’il est plus fort que jamais et parie également sur de nouveaux marchés.

Et comme les chiffres sont de bons indicateurs de succès, ou d’échec, Intel vient de dévoiler ses résultats financiers 2021 et ce sont les meilleurs de l’histoire du constructeur nord-américain. Le principal coupable de ce résultat était l’énorme demande de processeurs.

Le résultat financier d’Intel en 2021 est le meilleur de l’histoire

Intel a publié cette semaine ses résultats financiers pour le dernier trimestre de 2021. Et lors de la conférence sur le même sujet, la société dirigée par Pat Gelsinger a déclaré que 2021 était l’année au cours de laquelle elle avait obtenu ses meilleurs résultats. L’énorme demande de processeurs et la croissance des ventes d’ordinateurs ont été l’un des principaux moteurs de cette année réussie. Et en termes de valeurs, le géant californien a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 74,7 milliards de dollars.

Selon les détails, le secteur des centres de données d’Intel a enregistré une croissance record de 20 % avec un chiffre d’affaires annuel de 7,3 milliards de dollars. Et les secteurs IoT et Mobileye, la filiale chargée de développer la technologie des voitures autonomes, ont respectivement progressé de 33% et 43%.

À son tour, le bénéfice net n’a pas été aussi positif que les revenus. En 2021, le revenu net d’Intel a chuté de 5 % à 19,9 milliards de dollars. Mais ce résultat s’explique par la grande quantité d’équipements qui n’ont pas pu être expédiés en raison de la pénurie de composants qui affecte encore considérablement l’ensemble de l’industrie.

Et ainsi le fabricant ajoute une autre grande victoire à un moment important où il a de nombreux nouveaux projets et produits à portée de main.

A lire aussi :