Reddit envisage d’entrer dans le monde du NFT

Avec le monde numérique qui monte en puissance, motivés par l’adhésion que les entreprises mènent, certains réseaux sociaux ont également manifesté leur intérêt et révélé des projets pour l’intégrer. Un exemple concret est, bien sûr, Reddit.

A noter qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite et qu’il s’agit toujours de tests internes.

Bien qu’il soit encore inconnu pour beaucoup de gens, le NFT gagne rapidement du terrain dans un monde de plus en plus connu pour être numérique. Après que Twitter a annoncé qu’il autoriserait la définition d’un NFT en tant qu’image de profil, Reddit semble également vouloir entrer dans ce monde.

Comme avancé par TechCrunch, Reddit envisage la possibilité pour les utilisateurs de mettre NFT comme photo de profil. En fait, la plateforme testera déjà la nouvelle fonctionnalité en interne.

Comme il est encore à un stade embryonnaire, on ne sait pas comment NFT sera géré sur le réseau social. Cependant, on sait que Reddit permettra d’utiliser n’importe quel NFT comme image de profil, pas seulement les CryptoSnoos de la plateforme.

Nous explorons en permanence des moyens d’apporter de la valeur aux utilisateurs et aux communautés sur Reddit. Nous testons actuellement la possibilité d’utiliser NFT comme images de profil et de vérifier la propriété. Il s’agit d’un petit test interne et aucune décision n’a été prise concernant l’extension ou le déploiement.