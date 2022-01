Windows 11 (Build 22543) : actualités et correctifs

Une semaine de plus, une nouvelle version arrive sur le canal de développement Windows Insider (Dev). Windows 11 continue de s’améliorer à pas de géant, en corrigeant des bogues, en repensant de nouvelles parties de son interface et en ajoutant des fonctionnalités. Cette Build 22543 est la première depuis l’annonce par Microsoft que la première mise à jour majeure de Windows 11 arrivera en février.

Quoi de neuf dans la build 22543

Des voix plus naturelles pour le Narrateur

Nous introduisons des voix plus naturelles pour le Narrateur. Des voix plus naturelles permettent aux utilisateurs de Narrator de profiter de situations telles que la navigation sur Internet, la lecture et l’écriture d’e-mails, entre autres. Les voix naturelles du narrateur utilisent un système de synthèse vocale de pointe sur l’appareil et, une fois téléchargées, sont compatibles sans connexion Internet. Les voix du narrateur naturel sont disponibles en anglais américain.

Démarrer

Le narrateur annoncera qu’il y a des voix plus naturelles, « Jenny » et « Aria », lors de son premier lancement.

Sélectionnez « Installer maintenant » dans la fenêtre d’annonce pour accéder aux paramètres du Narrateur et ajouter les nouvelles voix. De là, vous pouvez sélectionner le bouton « Ajouter » dans la section « Ajouter des voix naturelles ». La boîte de dialogue vous permet de sélectionner la voix « Jenny » ou « Aria ». Les deux voix peuvent être installées mais doivent être installées séparément. Vous pouvez cliquer sur « Aperçu » pour entendre un aperçu de la voix et vous pouvez sélectionner « Installer » pour commencer à télécharger la voix sélectionnée.

La boîte de dialogue « Sélectionner une voix naturelle à installer » affiche une liste de boutons de prévisualisation, d’installation et d’annulation de la voix naturelle.

Nouvelles commandes clavier du Narrateur

De plus, nous avons facilité la tâche des utilisateurs du Narrateur pour changer leur voix afin de faciliter les tâches courantes comme la lecture et la navigation.

Les nouveaux raccourcis clavier du Narrateur incluent :

Narrateur + Alt + la touche Moins – Passez à la voix précédente dans la zone de liste déroulante des paramètres de la voix du Narrateur.

Narrateur + Alt + la touche Plus : Passez à la voix suivante dans la zone de liste déroulante des paramètres de voix du Narrateur.

Les raccourcis clavier mis à jour incluent :

Narrateur + Alt + la touche crochet gauche : passe au mode de lecture de ponctuation précédent.

Narrateur + Alt + crochet droit : passez au mode de lecture de ponctuation suivant.

Modifications et améliorations de la build 22543

En nous appuyant sur les modifications récentes de la conception des indicateurs matériels, nous avons mis à jour les commandes multimédias qui s’affichent sur l’écran de verrouillage lors de la lecture de musique dans une application prise en charge. La disposition est plus similaire aux commandes multimédias qui apparaissent dans les paramètres rapides lorsque vous vous connectez au PC. Les commandes multimédias utiliseront toujours un thème sombre pour compléter le reste du style visuel de l’écran de verrouillage. [Estamos comenzando a desplegar este cambio, por lo que no está disponible para todos los Insiders todavía, ya que planeamos monitorear los comentarios y ver cómo funciona antes de lanzarlo a todo el mundo].

Nous avons mis à jour l’expérience de redimensionnement de la fenêtre de l’application dans Snap Layouts en superposant l’icône de l’application correspondante sur le fond acrylique.

Si vous utilisez le raccourci clavier WIN + ALT + K pour mettre votre appel en sourdine, une fenêtre contextuelle de confirmation s’affichera désormais.

Les améliorations du sélecteur d’entrée annoncées dans la version 22518, y compris une conception mise à jour avec un arrière-plan en acrylique, sont désormais disponibles pour tous les initiés du canal de développement.

Lors de l’exécution d’une mise à jour complète de la version, l’animation de l’anneau de progression a été mise à jour, en s’alignant sur l’animation de l’écran de démarrage mise à jour.

Mise à jour de la disposition de Système > Stockage > Disques et volumes et Espaces de stockage dans Paramètres pour s’aligner sur la disposition générale des Paramètres dans Windows 11. Certaines options pour le lecteur, le volume et l’espace, telles que les propriétés, sont désormais également disponibles directement en ligne sur ces pages sous forme de boutons sans avoir à cliquer d’abord sur cette entrée.

[En desarrollo…]