Mystère : un objet spatial inconnu envoie des signaux radio toutes les 18 minutes

Avant d’avoir l’idée que c’est quelque chose produit par des terriens, nous devons mentionner que ce signal ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant, selon les experts. Le mystère réside dans un objet spatial inconnu qui émet des ondes radio environ trois fois par heure, ont rapporté des chercheurs du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR).

Selon un communiqué de presse, l’objet a été vu pour la première fois en mars 2018 et a été observé depuis pour comprendre ses origines. Les extraterrestres essaient-ils de communiquer ?

Les signaux radio de l’univers

On peut dire que ce type de sujet n’est plus nouveau et qu’il a même été confondu avec un micro-onde, dans un laboratoire d’observation. Mais celui-ci est très différent de ce qui a été capturé jusqu’à présent.

Les objets célestes qui émettent des ondes pulsées sont une observation assez régulière pour un astronome. Appelés transitoires, ces objets mettent des mois à disparaître ou peuvent disparaître rapidement en quelques secondes voire quelques millisecondes, a déclaré l’astrophysicienne de l’ICRAR Gemma Anderson dans le communiqué de presse.

Cependant, dans le cas de cet objet, la séquence répétée d’impulsions est un peu étrange.

L’observation a été faite à l’aide du Murchison Widefield Array (MWA) installé en Australie-Occidentale, qui se compose de 4 096 petites antennes basse fréquence en forme d’araignée disposées en 256 grilles. Selon le site Internet de l’organisation à l’origine de cet équipement, cela donne au radiotélescope un champ de vision et une plage de fréquences très larges.

Le MWA est le précurseur du Square Kilometre Array (SKA) qui est construit grâce à une collaboration internationale et sera le plus grand radiotélescope au monde.

L’objet découvert par les chercheurs est incroyablement brillant, mais plus petit que notre Soleil. Les signaux hautement polarisés reçus suggèrent qu’il existe un fort champ magnétique autour de lui.

Ondes radio : les extraterrestres essaient-ils de communiquer ?

Selon l’astrophysicienne Natasha Hurley-Walker de l’Université Curtin, qui a dirigé la découverte, l’objet pourrait être un magnétar – une étoile à neutrons à rotation lente qui n’a jusqu’à présent eu qu’une existence théorique. Votre équipe surveille actuellement l’objet pour voir s’il se reconnecte.

L’objet a été surnommé GLEAM-X J162759.5-523504.3 et est situé à environ 4 000 années-lumière de la Terre, a rapporté Hurley-Walker, qui a appelé son emplacement notre « arrière-cour galactique ». Les astrophysiciens sont convaincus qu’ils ne sont pas des extraterrestres, car le signal se compose d’une large gamme de fréquences et n’est pas artificiel.

Les données MWA sont transmises au Pawsey Supercomputing Center à Perth pour un stockage à long terme, et les chercheurs peuvent parcourir les données historiques recueillies au cours de la dernière décennie pour trouver des exemples similaires d’autres objets émettant des ondes radio de cette manière.