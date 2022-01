La vente du Nouvel An lunaire d’Epic Games Store est en ligne

En bref: Epic a lancé sa vente du Nouvel An lunaire, offrant des remises allant jusqu’à 75% sur plus de 1 300 jeux, éditions et modules complémentaires pour une durée limitée. La société a également déclaré qu’elle continuerait à proposer des titres gratuits tout au long de 2022, permettant aux joueurs de développer davantage leurs bibliothèques gratuitement.

Les points forts incluent 50% de réduction sur Assassin’s Creed: Valhalla Ultimate Edition, ramenant le coût de 119,99 $ à 59,99 $, la moitié de Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption 2 – le vôtre pour seulement 29,99 $ chacun – et 35% de réduction sur Far Cry 6, ce qui le met à 38,99 $ .

Grand Theft Auto V de Rockstar peut également être obtenu avec une réduction de 50 %, le vôtre pour 14,99 $. Borderlands 3 de Gearbox Software est tombé à 14,99 $ après une généreuse remise de 75 %, et vous pouvez ramener à la maison Death Stranding pour seulement 20,99 $ après une réduction de prix de 65 %.

Epic a également partagé des informations intéressantes au cours de son année 2021, notant qu’il compte désormais plus de 194 millions d’utilisateurs d’Epic Games Store PC, soit une augmentation de 34 millions par rapport à 2020. Les utilisateurs actifs quotidiens ont culminé à 31,1 millions et le nombre maximal d’utilisateurs simultanés a atteint 13,2. million. En décembre, les utilisateurs actifs mensuels ont culminé à 62 millions, contre 56 millions au cours de la même période un an plus tôt.

Epic a offert 89 jeux gratuits d’une valeur de 2 120 $ en 2021 et a confirmé son intention de continuer à offrir des jeux gratuits sur une base hebdomadaire en 2022. Le billet de faveur actuel est Daemon X Machina, que vous pouvez récupérer jusqu’au 3 février à 10 heures. Après cela, Yooka -Laylee et l’Impossible Lair seront à gagner.

La vente du Nouvel An lunaire Epic Games Store se déroule jusqu’au 10 février à 11 h, heure de l’Est.