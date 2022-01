Apple pourrait bientôt transformer les iPhones en terminaux de paiement par carte de crédit

Moulin à rumeurs : nous voyons de nombreuses entreprises utiliser un terminal Square pour accepter les paiements effectués à l’aide d’iPhones, mais il semble qu’Apple veuille également une part de ce gâteau. La rumeur dit qu’Apple transformera les iPhones en terminaux de paiement par carte de crédit sans avoir besoin de matériel supplémentaire ou d’appareils tiers.

Apple Pay vous permet déjà de payer des marchandises dans n’importe quel magasin avec un terminal tiers prenant en charge la méthode. Cette technologie a contribué à rendre le processus de paiement beaucoup plus simple et plus sûr, car vous n’avez pas à utiliser d’espèces ou de carte de crédit/débit. Cependant, les petites entreprises ont dû payer pour de nouveaux équipements pour prendre en charge l’option de paiement.

Maintenant, Apple travaillerait sur une nouvelle technologie qui pourrait réduire les coûts pour les petites entreprises, car elles n’auraient pas besoin de matériel supplémentaire. Au lieu d’utiliser des terminaux de paiement comme Square de Block Inc., l’actuel leader du marché, les employés utiliseraient des iPhones.

Que la nouvelle technologie appartienne ou non à l’ensemble de fonctionnalités Apple Pay, cela reste inconnu. Une autre chose que nous nous demandons est si Apple utilisera un réseau de paiement tel que VISA ou créera le sien.

La possibilité d’utiliser des terminaux de paiement par carte de crédit n’est pas une surprise totale. En 2020, Apple a acquis la startup canadienne Mobeewave, une entreprise connue pour développer une technologie capable d’accepter les paiements par cartes de crédit en les tapotant contre le dos d’un téléphone. Depuis son acquisition, l’équipe de Mobeewave a travaillé pour le service de paiement d’Apple, développant davantage sa technologie.

La nouvelle fonctionnalité devrait être implémentée plus tard cette année sur la première version bêta d’iOS 15.4. D’ici ce printemps, les entreprises pourront utiliser les iPhones pour recevoir directement de l’argent.

Crédit d’en-tête : CardMapr