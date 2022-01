Les jeux Chromebooks pourraient bientôt être lancés avec des claviers RVB

Les Chromebooks sont des ordinateurs très performants et la prochaine génération de modèles Chrome OS est déjà en préparation. L’évolution dicte qu’en plus des modèles productifs, les Chromebooks semblent désormais destinés au monde du jeu.

Il y a maintenant des informations qui indiquent que le lancement de cette nouvelle génération est pour bientôt.

Avec les lancements habituels d’ordinateurs portables, cette année, sur le segment des Chromebook, de grandes nouvelles sont attendues. Selon 9To5Google, plusieurs nouveaux appareils avec Chrome OS sont en préparation, dont des machines dédiées à l’univers gaming, avec des claviers RVB.

Chromebooks avec clavier RVB pour l’univers du jeu

Bien que les Chromebooks actuels soient suffisants pour les jeux présents sur des services tels que Google Stadia et Nvidia GeForce Now, avec cette nouveauté, il sera possible de jouer à des jeux complets depuis Steam.

La vérité est qu’il n’est plus surprenant que Steam ait l’intention d’entrer dans les Chromebooks, il existe un projet nommé Borealis, qui s’efforce de rendre Steam et plusieurs jeux PC compatibles avec Linux, exécutables sur Chromebooks.

Cependant, conformément aux modifications apportées au code Chrome OS ces dernières semaines, Google aura commencé à travailler pour prendre en charge les Chromebooks avec des claviers RVB couleur, comme l’exige un bon PC de jeu. Associé à cette information est également la possibilité de changer les couleurs de chaque touche.

Activer la prise en charge du clavier RVB Activez la prise en charge du clavier RVB sur les appareils pris en charge. #enable-rgb-clavier

Cela pourrait simplement être une mise à jour de compatibilité avec des claviers tiers attachés aux Chromebooks, cependant, le site est allé plus loin, identifiant que ce code est en cours d’élaboration pour les appareils qui n’ont pas encore été mis sur le marché.

En fait, jusqu’à présent, Google n’a pas encore fourni d’informations relatives, mais il est possible que d’autres nouvelles apparaissent bientôt.