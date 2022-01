Le redémarrage du film Mortal Kombat aura une suite

En un mot: New Line Cinema, filiale de Warner Bros., va de l’avant avec une suite de Mortal Kombat, le redémarrage du film 2021 de la franchise de jeux vidéo du même nom. Selon Deadline, Jeremy Slater a été embauché pour écrire le scénario de Mortal Kombat 2. Slater a été le scénariste en chef de Moon Knight, une mini-série à venir pour Disney + se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel, et a également travaillé sur The Umbrella Academy pour Netflix.

Le redémarrage du film Mortal Kombat a été présenté en première dans les salles et sur HBO Max en avril 2021 au milieu de la pandémie. Il suit le combattant MMA Cole Young alors qu’il rejoint d’autres de la Terre pour combattre les forces d’Outworld pour le contrôle de l’univers.

Le film a généré 83,5 millions de dollars dans le monde et a coûté 55 millions de dollars à produire, et a reçu un score d’audience de 86% sur Rotten Tomatoes. Les critiques étaient moins enthousiastes, lui attribuant un score de 54%.

On ne sait pas encore qui jouera dans le film, quels membres de la distribution pourraient revenir du redémarrage ou quand le film devrait commencer à tourner.

Mortal Kombat a été conçu par Ed Boon et John Tobais et a fait ses débuts en tant que jeu de combat d’arcade de Midway en 1992. Le jeu était à la fois controversé et révolutionnaire, avec des graphismes numérisés réalistes, une violence extrême et des niveaux de gore jamais vus auparavant dans les jeux vidéo.

Il était en partie responsable de la création du comité d’évaluation des logiciels de divertissement (ESRB) en 1994, mais plus important encore, il a engendré une franchise qui reste pertinente à ce jour.