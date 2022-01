Ce robot chirurgien expérimental a réussi à opérer sans aide humaine

Quand la technologie rencontre la médecine, il en résulte des choses étonnantes. Cette fois, une équipe de chercheurs a mis au point un robot chirurgien expérimental capable d’opérer sans aucune aide humaine, accomplissant la tâche encore mieux que les professionnels eux-mêmes.

À l’avenir, il pourra garantir des chirurgies plus sûres et avec moins de marge d’erreur.

L’utilisation de robots dans les blocs opératoires n’est pas nouvelle. Cependant, pour l’instant, les technologies disponibles manquent d’intervention humaine. C’est pourquoi le système Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) promet d’être différent.

Une équipe de chercheurs de l’Université Johns Hopkins affirme que leur robot chirurgien a pu effectuer une intervention chirurgicale délicate sur un cochon sans recourir à aucune aide humaine pour la première fois. De plus, il dit que le robot semble avoir fait un meilleur travail que les humains eux-mêmes.

[O] STAR est le premier système robotique à planifier, adapter et exécuter un plan chirurgical dans les tissus mous sans intervention humaine.

Axel Krieger, professeur adjoint de génie mécanique à Johns Hopkins, a révélé dans un e-mail envoyé à Gizmodo.

Au fil des ans, l’équipe de Krieger a testé le système STAR dans l’exécution de tâches chirurgicales importantes. Bien qu’auparavant, le robot effectuait les tâches avec une intervention humaine, lors des derniers tests, dont les résultats ont été publiés dans Science Robotics, STAR a pu effectuer de manière autonome une chirurgie laparoscopique complexe sur les tissus mous des porcs.

L’intervention réalisée par le robot, connue sous le nom d’anastomose de l’intestin grêle, demande délicatesse et précision, car toute erreur, même minime, peut entraîner une hémorragie. Ce type de processus est souvent difficile pour les chirurgiens.

Lors des tests, le robot a opéré sur quatre cochons. Selon l’équipe, par rapport aux données obtenues à partir des opérations effectuées par les chirurgiens, les premiers ont produit des sutures et des points de suture plus cohérents et précis. De plus, l’équipe a signalé qu’aucun saignement n’avait été détecté.

Selon Krieger, pour que le robot puisse effectuer ce type de tâche, il a fallu développer et innover certains outils chirurgicaux standards. De plus, le STAR était équipé de caméras infrarouges et d’autres technologies pour construire une image tridimensionnelle de la zone chirurgicale, et était programmé pour créer un plan chirurgical qui pouvait être ajusté au besoin.

Le robot chirurgien du futur

Pour Krieger, les résultats de STAR démontrent que les robots chirurgicaux ne sont pas une utopie et « un produit de l’imagination ». Si, dans un futur proche, ces robots continueront d’effectuer des tâches d’assistant, il se peut qu’ils ne tardent pas à reprendre les rênes des opérations.

L’équipe envisage qu’à l’avenir, « les systèmes de chirurgie robotique autonomes pourraient aider à traiter les patients en dehors d’un environnement hospitalier normal, par exemple dans des situations de traumatisme en route vers l’hôpital ». De plus, ils peuvent garantir des procédures plus sûres.

