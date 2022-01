L’héritier du Concorde : la Nasa teste un avion pour relier Londres à New York en 3 heures

De plus, contrairement au Concorde, le nouvel appareil en construction ne provoquerait aucun bang sonique. Un tournant important, dû à une série d’attentions techniques.

La NASA, l’Agence nationale aérospatiale américaine, a annoncé avoir terminé les premiers essais du X-59 QueSST, un jet supersonique silencieux surnommé « le fils du Concorde », l’avion bien connu retiré du service en 2003. Pour être précis , la NASA a effectué des tests avec un modèle à petite échelle à l’intérieur de la « soufflerie », construite par des équipes du Glenn Research Center de la NASA à Cleveland, Ohio. Une expérience préliminaire avant d’arriver à la construction finale du jet supersonique grandeur nature. Le projet est géré par l’agence aérospatiale américaine et Lockheed Martin de la division californienne Skunk Works.

Une fois terminé, le X-59 QueSST pourra voler à des vitesses supersoniques. Dans le cas d’un voyage commercial, un vol Londres – New York en jet ne devrait durer que trois heures. De plus, contrairement au Concorde, le nouvel appareil en construction ne provoquerait aucun bang sonique. Un tournant important, dû à une série d’attentions techniques, comme le moteur monté dans la partie supérieure du véhicule, parvient ainsi à éviter les coups brusques malgré la navigation à Mach 1,4, soit l’équivalent de 1 074 milles à l’heure. A cela s’ajoute le nez d’environ 9 mètres de long, spécialement conçu pour réduire les ondes de choc déclenchées par le mouvement des particules d’air lorsqu’un avion se déplace plus vite que la vitesse du son, qui est de 343 mètres par seconde. Concernant les dimensions globales, la NASA a annoncé que le X-59 mesurera environ 29 mètres de long et aura une envergure de près de 9 mètres.

L’objectif principal du nouvel avion est l’élimination du bang sonique, une sorte de rugissement très puissant comparable à un tonnerre ou à une explosion. Cela se produit lorsque les ondes de choc d’un objet voyageant plus vite que le son se rassemblent avant d’atteindre le sol. Les bangs soniques génèrent d’énormes quantités d’énergie sonore, autour de 110 décibels, très inconfortables d’un point de vue sonore. Concorde était habitué au phénomène, à tel point que son utilisation se limitait aux survols de l’Atlantique.

Les nombreux tests effectués avec le modèle réduit du X-59 sont de bon augure. « C’est une opportunité pour l’équipe d’obtenir des données sur les faibles niveaux sonores produits dans le tunnel », a déclaré Clayton Meyers, chef de projet adjoint du projet Commercial Supersonic Technology (CST) de la NASA.