Spotify commence à supprimer la musique de Neil Young au milieu de la ligne de «désinformation sur les vaccins» de Joe Rogan

Une patate chaude : Dans la bataille entre Neil Young et Joe Rogan, il semble que ce dernier soit sorti vainqueur. Plus tôt cette semaine, Young a averti Spotify que s’il ne laissait pas tomber les podcasts de Rogan, le chanteur voulait que sa musique soit retirée de la plate-forme – il a réalisé son souhait.

Young a écrit mardi une lettre ouverte à son manager Frank Gironda et à Tom Corson, co-président et directeur de l’exploitation de Warner Records. Une partie de la lettre, qui mentionnait spécifiquement Rogan, disait: «Je fais cela parce que Spotify diffuse de fausses informations sur les vaccins – causant potentiellement la mort de ceux qui croient que la désinformation est diffusée par eux. Veuillez agir immédiatement aujourd’hui et tenez-moi informé du calendrier.

« Ils [Spotify] peut avoir Rogan ou Young. Pas les deux », prévenait la lettre désormais supprimée.

Il a fallu deux jours à Spotify pour choisir entre les deux hommes. Neil Young pourrait jouir du statut de légende grâce à une carrière remontant aux années 1960, à plusieurs prix Grammy et à deux intronisations au Rock and Roll Hall of Fame. Mais l’expérience Joe Rogan attire environ 11 millions d’auditeurs par épisode, ce qui en fait le plus grand podcast au monde, et le service de streaming musical a payé plus de 100 millions de dollars pour l’amener sur Spotify en 2020, où il est rapidement devenu une émission exclusive. Tout cela a probablement rendu sa décision de se ranger du côté de Rogan beaucoup plus facile.

« Nous voulons que tous les contenus musicaux et audio du monde soient disponibles pour les utilisateurs de Spotify. Cela s’accompagne d’une grande responsabilité pour équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs », a déclaré un porte-parole de Spotify au Hollywood Reporter, ajoutant que la société avait supprimé plus de 20 000 épisodes de podcast liés à Covid depuis le début de la pandémie.

« Nous regrettons la décision de Neil de retirer sa musique de Spotify, mais espérons le revoir bientôt. »

Young a déclaré dans une lettre de suivi que si Spotify représentait 60% de ses revenus de streaming dans le monde, ce qui représente « une énorme perte pour [his] maison de disques à absorber », il voulait que sa musique soit retirée parce qu’il « ne pouvait pas continuer à soutenir la désinformation potentiellement mortelle de Spotify pour le public amateur de musique ».

Un épisode du JRE dans lequel Rogan a accueilli Robert Malone, un virologue impliqué dans le développement de la technologie des vaccins à ARNm qui a été suspendu de Twitter pour avoir diffusé des informations erronées et des théories du complot sur Covid-19, a conduit 270 professionnels de la santé à écrire une lettre ouverte à Spotify l’appelant. pour « atténuer la propagation de la désinformation sur sa plateforme ».

Image d’en-tête : Ross