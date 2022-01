Qu’est-ce que Roblox et que devez-vous savoir à ce sujet ?

Si vous voulez savoir ce qu’est Roblox et comment il crée un monde de passionnés de jeux, cet article est pour vous. Roblox était autrefois inconnu et mis de côté par les médias internationaux. Personne n’en parlait et personne ne se souciait de ce qu’était Roblox. Mais du coup l’explosif a pris tout le monde dans son influence et maintenant tout le monde en parle avec passion. Cette plateforme de jeu plonge les enfants dans une joie infinie de sensations fortes et de plaisir.

Roblox est une société de jeu qui permet aux enfants de jouer à des jeux et aux développeurs de développer des jeux. Cette société de jeu a annoncé qu’elle comptait plus de 100 millions de joueurs actifs par mois. Bien que la renommée de Roblox ne soit pas aussi élevée que celle de Fortnite ou de Minecraft, elle progresse néanmoins vers le sommet. Pour savoir pourquoi Roblox a gagné en popularité et ce qu’est Roblox, lisez cet article approfondi. Commençons le voyage pour déplier le Roblox.

Qu’est-ce que Roblox ?

Roblox est une plateforme de jeu où les jeunes passionnés peuvent jouer et développer des jeux. C’est une plateforme de divertissement pour les enfants qui veulent jouer aux jeux et une plateforme de développement de jeux pour les développeurs de jeux. Roblox permet à ses utilisateurs de jouer et de développer des jeux indépendamment sans interruption. Actuellement, les sites Web officiels se vantent que les utilisateurs ont développé plus de 20 millions de jeux.

Roblox ressemble à la plateforme PC Steam. Vous pouvez simplement le comparer à YouTube, où les gens publient du contenu vidéo. Mais avec Roblox, le contenu dans les jeux. Environ 50 millions de jeux et des milliers de développeurs font participer les enfants et les adolescents à travers des jeux immersifs en 3D.

Pour jouer à Roblox, les enfants doivent télécharger l’application Roblox pour smartphones, ordinateurs et consoles de jeux. Les utilisateurs jouent aux jeux à l’aide d’un catalogue de jeux. Il a été lancé pour la première fois en 2006 et depuis lors, il a rivalisé avec véhémence avec les développeurs de jeux rivaux.

Quelle est la popularité de Roblox ?

Roblox bat de manière frappante les records de toutes les plates-formes de développement de jeux. Les enfants veulent profiter de jeux énergiques avec des expériences de jeu réelles. Roblox Corporation offre une expérience de jeu non structurée. Comme le monde réel qui enchante les utilisateurs et les maintient engagés. Nous pouvons estimer l’incroyable popularité du Roblox à partir de deux jeux parmi une liste de milliers.

‘Adoptez-moi’ est un jeu de simulation d’animaux de compagnie. Les enfants peuvent s’occuper et acheter les animaux de leur choix. Ce jeu a plus 1,6 million de joueurs simultanés. Les développeurs de jeux de la société Roblox ont déclaré que les joueurs l’avaient visité plus de 20,4 milliards de fois. Un autre jeu tout aussi populaire, Brookhaven compte plus de 420 000 joueurs simultanés.

Ceci est un exemple unique de l’échelle de popularité de Roblox. Les enfants veulent découvrir le forfait premium partagé. Et les développeurs de jeux Roblox s’assurent que les joueurs peuvent bénéficier d’une expérience graphique intensive et de simulation 3D.

En plus de jouer à des jeux, pouvez-vous gagner de l’argent avec Roblox ?

Roblox offre une expérience de jeu haut de gamme aux enfants et aux adolescents. Mais en plus de jouer à des jeux, les individus peuvent-ils gagner et créer une entreprise à partir de la société Roblox ? Oui, vous pouvez jouer à des jeux et gagner de l’argent en développant des jeux Roblox. Il est surprenant de savoir que certains développeurs gagnent plus d’un million de dollars en une seule année. Vous pouvez développer des jeux et une fois qu’ils génèrent un trafic stable, vous pouvez les monétiser.

Les jeux Roblox sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Mais de nombreux enfants et adolescents achètent des accessoires esthétiques pour les jeux en utilisant la monnaie virtuelle de Roblox connue sous le nom de Robux.

L’argent gagné reste sur le compte Roblox jusqu’à ce que les développeurs du jeu atteignent un montant minimum. Ensuite, en reliant la banque locale, les développeurs du jeu peuvent retirer l’argent. Les développeurs utilisent le programme Developer Exchange pour convertir l’argent en monnaie locale. De cette façon, Roblox est autorisé à jouer ainsi qu’à créer une entreprise.

Quelle est la valeur de Roblox Corporation ?

Non seulement les développeurs de jeux regorgent de dollars, mais la société Roblox encaisse également. Roblox a une valeur de capitalisation boursière de 45 milliards de dollars selon un rapport du Wall Street Journal. Pour avoir une idée de cette énorme capitalisation, comparons-la avec les Epic Games. Fin 2020, les logiciels Epic Games et Unreal Engine avaient une valeur de capitalisation totale de 17,3 milliards.

Le jeune talent de la société Roblox est une véritable raison de ces progrès magnanimes. Le cours des actions et des actions de Roblox est énergique car les jeunes développeurs de jeux dirigent toute l’économie de Roblox.

Roblox est-il sécurisé pour les enfants ?

Bien qu’il y ait plus ou moins des problèmes de harcèlement sexuel et d’intimidation virtuelle à propos du Roblox, c’est un endroit sûr pour jouer à des jeux. En juin 2018, il y avait des nouvelles d’agression sexuelle virtuelle et de la projection de contenu explicite.

Puis le mois suivant, le Sun a publié une enquête sur les allégations concernant le Roblox dans laquelle il était dit que « Roblox est un refuge pour les djihadistes, les dirigeants nazis et les membres du Ku Klux Klan ». De tels problèmes sont préoccupants, mais Roblox a pris des mesures sévères et inébranlables contre ces problèmes.

En janvier 2019, Roblox a embauché Laura Higgins en tant que « directrice de la civilité numérique ». Il est simple de comprendre que les forces vicieuses viendraient là où les enfants sont en grand nombre. Mais depuis, rares sont les incidents de ce genre qui peuvent entacher la réputation de Roblox.

Quel est l’avenir de Roblox ?

Roblox est resté isolé des autres fabricants de jeux depuis le début. Il est étonnant de savoir que Roblox a été relégué au créneau d’audience des « jeux pour enfants ». Même les médias hésitaient à discuter de Roblox. Mais il a créé un univers de jeu parallèle où il a ses joueurs, ses développeurs de jeux et ses programmeurs. Même Roblox a créé une monnaie virtuelle du nom de Robux.

Depuis le battage médiatique de mars 2020, Roblox a franchi une étape importante. Désormais, tous les grands médias internationaux tels que CNN, le Wall Street Journal et le New York Times parlent et publient constamment sur Roblox. En mars 2021, les recherches Google pour le Roblox Stock étaient incroyablement élevées. Même Reese Witherspoon plaisantait sur le Roblox.

Compte tenu des progrès ininterrompus et énormes de Roblox, les développeurs de jeux sont optimistes quant au démarrage de leurs initiatives. Ils achètent des actions pour investir dans le démarrage de nouvelles entreprises. Sous peu, la réalité augmentée et la simulation 3D intensive entraîneront davantage d’utilisateurs et de développeurs de jeux dans Roblox Corporation. L’avenir de Roblox est assez stimulant et magnanime.

La ligne du bas

Roblox est une plateforme de jeu qui permet aux individus de jouer et de développer des jeux. Tous les jeux sont gratuits et les développeurs de jeux gagnent de l’argent en monétisant leurs jeux et en gagnant de la monnaie virtuelle Robux. Cependant, les utilisateurs peuvent acheter des skins, des articles cosmétiques et d’autres mises à niveau de jeu en utilisant la monnaie virtuelle de Roblox.

Vous pouvez également discuter avec les autres joueurs du jeu. Soyez excité alors que Roblox filtre toutes les discussions et remplace les discussions inappropriées par des symboles de hashtag. Un divertissement infini et des équipes mutuelles sont présentes sur Roblox.