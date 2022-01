Les applications Android Windows 11 arrivent très bientôt et avec plus de nouveautés

Windows 11 est déjà une réalité et Microsoft accélère son rythme de développement. Il manque encore à cette nouvelle version quelques nouveautés, que le géant du logiciel avait promises et même présentées.

Le plus pertinent d’entre eux est l’arrivée d’applications Android sur ce système et la disponibilité d’une liberté encore plus grande pour les utilisateurs. Ce sera la prochaine nouveauté et elle arrivera très bientôt, avec quelques améliorations supplémentaires qui étaient déjà prévues.

Enfin les applications Android arrivent

Depuis l’introduction de Windows 11, les utilisateurs attendent l’arrivée d’une nouveauté unique. Nous parlons de la possibilité d’exécuter des applications Android directement dans ce système, sans dépendre d’un smartphone ou d’un émulateur supplémentaire.

La vérité est que celui-ci est déjà en test depuis plusieurs mois, en cours de finalisation pour qu’il soit parfait et prêt pour tout le monde. Maintenant qu’il est plus mature, Microsoft a décidé de franchir le pas logique et a annoncé qu’il lancera cette fonctionnalité en février pour beaucoup plus d’utilisateurs, en avant-première publique.

Il y a plus de nouvelles à venir sur Windows 11

En plus de cette nouveauté importante, Microsoft aura encore plus d’améliorations à venir sur Windows 11. Ainsi, on verra des changements au niveau de la barre des tâches, avec un bouton pour couper les appels, l’affichage de l’horloge sur des écrans supplémentaires et le retour du widget météo. .

En même temps, et en arrière-plan, nous verrons des changements dans les applications Bloc-notes et le lecteur multimédia. Ce sont des changements importants qui ont déjà été observés dans les versions de test du nouveau système de Microsoft.

Microsoft a laissé des messages aux utilisateurs

Dans la publication où il a révélé ces nouvelles, Microsoft a également montré un nombre impressionnant d’adoption de ses systèmes. Au total, et grâce à la pandémie, Windows 11 et la version précédente tournent déjà sur plus de 1,4 milliard de PC et portables.

Un avertissement que Microsoft a laissé devrait être pris en compte par tout le monde. Les plans de mise à niveau gratuite pour Windows 11 semblent toucher à leur fin, les utilisateurs devraient donc accélérer la migration de leurs machines vers ce nouveau système.