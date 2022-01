MIUI 13 a été présenté et nous savons déjà quels smartphones Xiaomi le recevront

Comme prévu, et Netcost-security.fr l’avait déjà annoncé, MIUI 13 a été présenté lors du dernier événement smartphone organisé par Xiaomi. C’est lors de la présentation du nouveau Redmi Note 11 que la marque a ouvert le jeu et dévoilé la version globale.

Celui-ci arrivera bientôt et les smartphones qui le recevront très prochainement sont même connus. Alors, voyez dans la liste ci-dessous si votre smartphone Xiaomi recevra MIUI 13 et quand il arrivera.

Xiaomi présenté à l’échelle mondiale son système d’exploitation de nouvelle génération, MIUI 13, lors du lancement mondial de la série Redmi Note 11. Depuis le quatrième trimestre 2021, les utilisateurs actifs mensuels de MIUI ont dépassé les 500 millions.

Ce système d’exploitation de nouvelle génération offre une mise à niveau complète axée sur l’amélioration de l’expérience de base, y compris un stockage plus rapide. Il y a une efficacité de processus encore plus grande, un traitement encore plus intelligent et une durée de vie de la batterie plus longue, ainsi que des fonctionnalités utiles telles que la barre latérale.

En plus de toutes les nouvelles présentées par Xiaomi, il y avait aussi de la place pour révéler la liste des smartphones qui recevront cette version. La liste pour l’instant est encore courte, mais elle pourrait bientôt s’allonger.

Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite (modèles 4G et 5G)

Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro (modèles 4G et 5G), Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

redmi 10

Tablette Xiaomi 5

Une autre information importante qui a été révélée est l’arrivée de cette version sur les smartphones Xiaomi. Ainsi, et d’après ce que la marque a révélé, MIUI 13 arrive bientôt, toujours au premier trimestre 2022.

Alors, voici les 4 principales façons #MIUI13 élèvera votre expérience à un autre niveau. ✅ Stockage plus rapide

✅ Efficacité en arrière-plan plus rapide

✅ Traitement plus rapide

✅ Durée de vie de la batterie plus longue Et au fait, avons-nous mentionné la nouvelle barre latérale personnalisable ? #RedmiNote11Series #RiseToTheChallenge pic.twitter.com/vjK3YXQn3T — Xiaomi (@Xiaomi) 26 janvier 2022

Malheureusement, il n’y a pas de calendrier fixe pour l’arrivée de cette version sur chaque appareil Xiaomi. Reste que, et de ce que l’on sait, cette version ne devrait pas tarder à arriver sur les smartphones de la marque.

C’est une excellente nouvelle et montre l’engagement de Xiaomi à assurer la mise à jour de ses smartphones. MIUI 13 sera une avancée majeure pour la marque et enlèvera encore plus au matériel présent dans ses téléphones.