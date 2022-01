Tesla a clôturé 2021 avec un autre record de bénéfices et de production de voitures électriques

L’année 2021 a apporté de très grands défis à Tesla et à de nombreuses autres entreprises. Le manque de composants a limité la production de voitures électriques et l’entreprise a dû gérer soigneusement ses priorités.

Maintenant, et pour consolider ses résultats, Tesla a présenté les résultats financiers du dernier trimestre 2021. Ce fut une autre période de bénéfices qui a dépassé les attentes et s’est avérée être le trimestre le plus rentable jamais enregistré par la marque.

2021 a été une année spectaculaire pour Tesla

Les données ont été présentées très récemment et révèlent que Tesla avait un quart fin 2021 comme elle n’en avait pas eu jusqu’à présent. Il a dépassé toutes ses prévisions de plus d’un milliard et annoncé avoir atteint 5,5 milliards de dollars de bénéfice net, ayant même versé 6,5 milliards dans les usines de Berlin et d’Austin (Texas).

La marque a également confirmé les données déjà connues qui ont révélé sa production. Il y a eu 930 000 voitures électriques produites en 2021, dont 90 % étaient des Model 3 ou des Model Y, et 936 000 étaient des livraisons effectuées à la même période à travers la planète. Au cours du seul 4e trimestre, 305 840 voitures électriques ont été produites.

Elon Musk a franchi plusieurs étapes importantes en 2021

Selon Tesla, il a également été réalisé que le coût par unité de production de ses voitures électriques a été réduit. Ce chiffre s’élève maintenant à 36 000 $ grâce aux efforts déployés au cours des quatrième et troisième trimestres 2021.

Dans le même temps, Tesla a étendu d’un tiers son réseau de Superchargeurs, totalisant désormais 3 476 bornes de recharge. Lors de la présentation des résultats, la société a également annoncé qu’elle chercherait de nouveaux sites de production tout au long de 2022. Elle ne dispose pas pour l’instant de liste de sites candidats.

Il n’y a pas que le nombre de voitures électriques

Un autre objectif de Tesla et Elon Musk est le Full Self-Driving et tout ce qu’il apportera aux voitures électriques de la marque. En 2022, l’entreprise continuera à développer et à étendre l’accès à cette fonctionnalité, atteignant 60 000 utilisateurs fin 2021.

Quelque chose d’important qu’Elon Musk a révélé dans cette présentation était que Tesla ne lancera pas de nouveaux véhicules électriques. Cela laisse de côté le Roadster, le Cybertruck et tous ceux dont on a parlé. Le manque de composants mettrait en péril la production avec cet ajout de modèles.