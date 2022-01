Farming Simulator 2022 atteint les 3 millions d’unités vendues

Pour ceux qui aiment les jeux de simulation, le marché regorge de bonnes options dans cette catégorie. Farming Simulator est l’un des titres les plus populaires et en novembre 2021, la nouvelle version Faming Simulator 22 est sortie.

Et selon les dernières informations, le nouveau jeu de GIANTS Software connaît un véritable succès puisque les ventes ont déjà atteint les 3 millions d’unités.

Farming Simulator 22 parvient à vendre 3 millions d’unités

Farming Simulator est un jeu populaire qui offre aux joueurs la possibilité de devenir de véritables agriculteurs à grande échelle, en s’appuyant sur diverses pratiques caractéristiques de l’activité. Ainsi, sans quitter l’ordinateur ou la console, l’utilisateur dispose d’une grande variété de machines, de terrains et de fonctions pour pouvoir mener à bien les nombreuses missions qui le font évoluer et conquérir plus d’équipements.

Le créateur GIANTS Software a sorti en novembre la nouvelle version de Farming Simulator 22. Et lors de sa sortie, le jeu a même atteint la première position des titres les plus vendus sur la plateforme Steam, réussissant à surpasser d’autres jeux populaires comme Battlefield 2042.

Mais si cela ne suffit pas à prouver le succès du jeu, le créateur a maintenant annoncé que ce jeu de stratégie a réussi à vendre 3 millions d’unités pour toutes les plateformes où il est disponible. Et cette valeur a été atteinte sur 9 semaines.

Comme cette étape mérite d’être célébrée, le jeu a partagé une publication sur son compte Twitter officiel pour remercier tout le monde.

De plus, Christian Ammann, PDG de GIANTS Software remercie également toute la communauté des joueurs :

Je tiens à remercier notre communauté. A nos moddeurs, influenceurs, joueurs et partenaires. Tous ceux qui jouent un rôle dans le maintien de notre écosystème en pleine croissance. Nous sommes ravis de saisir de nouvelles opportunités et de nouveaux projets en 2022 – avec de nouveaux contenus pour étendre l’expérience Simulator Farming et Farming Simulator 22.

En plus des ventes, Farming Simulator 22 a également plusieurs critiques positives. Selon Steam, le jeu compte déjà près de 16 000 critiques, la majorité étant « très positives ».

Le jeu a déjà publié la première mise à jour qui comprend 3 nouvelles marques et 16 machines exclusives. Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Stadia.