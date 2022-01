Activision devrait sortir au moins les trois prochains Call of Duty pour PlayStation

Microsoft a récemment annoncé l’acquisition du créateur Activision Blizzard, connu pour les nombreux jeux populaires qu’il développe. Cependant, cet achat a eu plusieurs conséquences, notamment la baisse de 12% des actions de Sony et la crainte des joueurs de PlayStation que l’entreprise ne crée désormais ses succès que pour son rival Xbox.

Cependant, Microsoft avait déjà rassuré les fans de la marque japonaise sur cette possibilité et maintenant il y a plus de détails qui renforcent cette attente. Selon les données révélées, l’accord entre les deux sociétés prévoit qu’Activision publiera au moins les trois prochaines éditions de Call of Duty pour PlayStation.

Les trois prochains Call of Duty continuent sur PlayStation

Les jeux Activision Blizzard sont un succès auprès des joueurs PlayStation. Mais le rachat du créateur par Microsoft a créé des tensions entre son rival Sony, ses investisseurs et ses joueurs, car on craint que désormais le créateur ne rende certains de ses meilleurs titres exclusifs aux consoles Xbox, se départissant ainsi des consoles Sony.

Phil Spencer, chef de la division Xbox et vice-président de la division jeux chez Microsoft, a déjà assuré que la société de Redmond ne rendrait pas la populaire saga Call of Duty exclusive à Xbox et que l’intention est que le titre reste sur la console .de Sony.

Mais il y a maintenant des informations selon lesquelles le contrat d’achat entre la société de Redmond et Activision Blizzard prévoit que le créateur s’engage à publier au moins les trois prochaines éditions de Call of Duty pour PlayStation.

Ainsi, le nouveau Call of Duty attendu pour cette année devrait arriver pour les consoles Sony, qui sera développé par Infinity Ward, et le prochain développé par Treyarch, qui sont deux studios appartenant à Activision. En plus de cela, il semble que l’accord inclut toujours une modification de Call of Duty Warzone.

