Boeing investit 450 millions de dollars dans une compagnie de taxis aériens

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler des taxis aériens. Cependant, cette fois, la conversation porte sur Boeing, un investissement de 450 millions de dollars dans une startup et une technologie orientée vers l’aviation électrique et autonome.

Selon McKinsey, les taxis aériens pourraient opérer environ 20 000 vols par jour.

Le constructeur d’avions Boeing investit 450 millions de dollars dans une startup de la Silicon Valley appelée Wisk Aero. Avec Kittyhawk et avec le soutien du co-fondateur de Google, Larry Page, ils développent une technologie d’aviation autonome.

Avec cet investissement, nous réaffirmons notre confiance dans l’activité Wisk et l’importance de son travail dans la capacité de pionnier tout électrique, pilotée par l’IA et la capacité autonome pour l’industrie aérospatiale. L’autonomie est la clé pour débloquer toutes les applications avancées de mobilité aérienne, du passager au fret et au-delà. C’est pourquoi l’autonomie est un premier principe fondamental.

A déclaré Marc Allen, directeur de la stratégie de Boeing.

Depuis 2010, le financement des taxis aériens a atteint 12,7 milliards de dollars américains. En fait, selon une analyse de McKinsey, l’année dernière seulement, le financement a atteint 7 milliards de dollars. Avec cet investissement, Boeing devrait rester vigilant, car des entreprises comme Joby Aviation et Lilium ont déjà testé des prototypes.

Selon le même cabinet de conseil, au cours de la prochaine décennie, les taxis aériens pourront opérer environ 20 000 vols par jour.

Selon Wisk, le financement de Boeing lui permettra d’embaucher 350 nouveaux employés et, d’ici cinq ans, il prévoit de commencer à effectuer 14 millions de vols commerciaux par an, dans 20 grandes villes. De plus, il estime que la technologie de conduite autonome qu’il a développée sera le facteur de différenciation de ses taxis aériens.

