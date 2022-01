iOS 15.3 est arrivé pour les utilisateurs d’iPhone. Quoi de neuf?

Après qu’Apple ait publié la semaine dernière la version RC pour les développeurs, aujourd’hui iOS 15.3 pour tous les utilisateurs.

La mission de cette nouvelle version est de corriger certains bugs, d’apporter plus de performances au système d’exploitation et des améliorations de sécurité. En outre, la société a également publié iPadOS 15.3 pour l’iPad et watchOS 8.4 pour l’Apple Watch.

Installez iOS 15.3 maintenant

Après seulement deux bêtas pour les développeurs et les utilisateurs de la bêta publique, et après la livraison la semaine dernière d’iOS 15.3 RC aux développeurs, nous avons maintenant la version grand public.

Comme nous pouvons le lire dans les informations d’Apple, iOS 15.3 inclut des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité pour iPhone, et est recommandé pour tous les utilisateurs.

Eh bien, il semble donc qu’aucune nouvelle fonctionnalité ou amélioration majeure n’ait été incluse. Pas même la fonction de contrôle universel tant attendue.

Avec les mises à jour logicielles pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, entre autres, plusieurs correctifs sont arrivés pour certains problèmes de sécurité signalés précédemment qui sont maintenant résolus. iOS 15.3 corrige spécifiquement 10 bugs de sécurité notables, allant du problème de fuite d’informations qui existait dans Safari à une faille qui pourrait accorder des privilèges root à des applications malveillantes, et plus encore.

Comme mentionné précédemment, l’ID de compte Google et le défaut de navigation Web étaient déjà corrigés par Apple, car ils sont arrivés avec les versions RC d’iOS 15.3 et macOS 12.2. Cependant, Apple a maintenant détaillé la liste complète des correctifs de sécurité avec la documentation affichée pour iOS 15.3, watchOS 8.4, etc.