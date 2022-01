L’histoire de New Horizon Forbidden West se révèle

A mesure que la date de sortie approche, l’actualité monte pour Horizon Forbidden West (voir ici).

Une nouvelle bande-annonce du jeu est récemment sortie, qui montre un peu plus la « nouvelle » histoire d’Aloy. Viens voir…

Horizon Forbidden West est clairement l’un des jeux incontournables de ce début d’année et l’un des gros paris de Sony Playstation pour le premier trimestre 2022.

En tant que suite de l’un des jeux les plus réussis de 2017, Horizon Zero Dawn (voir ici), les attentes sont élevées et Guerrilla a lancé plusieurs initiatives autour du jeu, montrant toute l’implication que ce nouveau monde d’Aloy apportera.

Cette fois un nouveau trailer a été dévoilé, dévoilant un peu plus l’histoire qui émeut Aloy…

Cette nouvelle bande-annonce de l’histoire que Guerrilla a mise à disposition, montre un peu de ce « nouveau » monde dans lequel évolue Aloy. C’est un monde dangereux et, en plus des Machines qui le patrouillent sans cesse, il présente également de nombreux autres défis et menaces.

Un fléau qui menace de fin du monde, Regalla et ses rebelles, Sylens et de nombreux nouveaux dangers en sont des exemples et que les joueurs pourront découvrir le 18 février, lors du lancement du jeu.

Cependant, ce nouveau monde n’est pas seulement rempli de dangers et de menaces, et Aloy trouvera plusieurs alliés et de l’aide en cours de route, alors qu’elle s’aventure à la frontière de Forbidden West. Le soutien de coéquipiers réguliers comme Varl et Erend sera important, tout comme de nouveaux amis comme Zo, Alva ou Kotallo.

La vie à la frontière de Forbidden West s’éteint lentement et le temps presse. De plus, les menaces se cachent n’importe où et peuvent frapper à tout moment. Aloy devra savoir faire confiance à ses alliés et devra utiliser ses compétences et ses armes si elle veut en savoir un peu plus sur la vérité derrière tout ce qui s’est passé.

Depuis quelques semaines nous vous présentons précisément, vos nouvelles capacités, vos nouveaux alliés, les tribus de Forbidden West, les nouvelles (et anciennes) Machines qui patrouillent sur le terrain,… ce fut un voyage dans le monde d’Aloy ce qui nous rend extrêmement impatients de jouer.

Le 18 février, Horizon Forbidden West arrive sur Playstation 5 et Playstation 4.