Sony a commencé à déployer le partage automatique de médias sur PS5 hier soir

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sony a officiellement commencé à déployer tranquillement le téléchargement de médias mardi. Les propriétaires de PlayStation 5 peuvent partager plus facilement leurs captures d’écran préférées en haute résolution sur leur téléphone via l’application PlayStation. La fonctionnalité est apparue pour la première fois en octobre, mais uniquement en version bêta au Canada et au Japon.

Depuis hier soir, Sony a ouvert le téléchargement de Game Capture dans le monde entier. Cependant, la fonctionnalité n’est pas entièrement simple à configurer car il y a quelques choses que vous devez faire sur votre PS5 et votre téléphone pour la faire fonctionner.

Tout d’abord, vous devez accéder à la galerie multimédia sur la PlayStation 5. Vous la trouverez dans la bibliothèque de jeux en bas de la page. Il ressemble à un rectangle avec une icône d’appareil photo. L’ouvrir affichera automatiquement l’invite ci-dessous, vous donnant une option pour « Activer le téléchargement automatique ». Alternativement, vous pouvez aller dans Paramètres> Captures et diffusions> Captures, où vous trouverez une bascule pour l’activer.

Après avoir activé la fonctionnalité, la PS5 téléchargera automatiquement de nouvelles captures d’écran et de courts clips vidéo sur le cloud, où vous pourrez y accéder depuis l’application PlayStation sur votre téléphone. Cependant, si l’application s’exécute déjà en arrière-plan, vous devrez d’abord la fermer et la rouvrir. Un avis apparaîtra vous informant que la fonction est activée.

Accédez à la bibliothèque de jeux sur l’application PlayStation Android ou iOS pour trouver votre média téléchargé – c’est l’icône avec les six carrés et le contrôleur. Là, vous verrez une nouvelle option appelée « Captures ». Cette section abrite des captures d’écran et vidéo pendant 14 jours. Vous pouvez les enregistrer sur votre pellicule, où vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, en faire votre arrière-plan ou les transférer sur votre ordinateur. Ce n’est pas une solution parfaite pour obtenir des images de votre PS5 sur votre téléphone ou votre ordinateur, mais c’est sans aucun doute mieux que d’encombrer votre flux Twitter, qui est une solution de contournement.

Certains utilisateurs ont signalé qu’ils ne trouvaient pas la fonctionnalité, mais soyez patients. Il est toujours répertorié dans les pages de support comme disponible uniquement au Canada et au Japon, car Sony le déploie lentement pour contrôler le stress du serveur. N’ayez crainte, Game Capture viendra avec la prochaine mise à jour du logiciel système PS5.