Convertissez un DVD en vidéo et protégez votre investissement dans la bibliothèque de DVD !

Beaucoup d’entre nous ont fait un investissement considérable dans une bibliothèque de films sur DVD. Puisque ce support ne garantit pas d’être éternel, il est important de réfléchir à un moyen de préserver nos contenus, sans avoir à investir à nouveau.

Maintenant, avec 5,8 millions d’utilisateurs dans le monde, WinX DVD Ripper Platinum protège et convertit le contenu vidéo DVD et supprime même la gestion des droits numériques (DRM – balise qui protège des films spécifiques de marques telles que Paramount, Warner Bros. et Disney. Le logiciel aide facilement à préserver toute collection cinématographique et plus encore !

En résumé, nous pouvons dire que WinX DVD Ripper Platimum est un programme unique en son genre. Pourquoi? Des conversions d’accélération matérielle de niveau 3, qui est une norme d’Intel (QSV) et de NVIDIA (CUDA/NVENC), à la possibilité de convertir des DVD (images ISO) en de nombreux formats tels que MP4, AVI, MOV, MPEG, FLV, WMV , MP3, etc…

Mais après tout, pourquoi dois-je convertir l’investissement de ma bibliothèque de DVD ?

La réponse pour la préservation de notre investissement dans les DVD ne fait pas toujours l’unanimité, mais nous laissons quelques raisons, et très fortes, pour mieux préserver notre bibliothèque :

Pourquoi les gens ont-ils besoin de convertir des films DVD en vidéo, Regardez des films DVD sur smartphone, tablette, TV, ordinateur sans lecteur DVD, Enregistrez des films DVD sur votre disque dur, ordinateur, USB, NAS, cloud, etc. Créez des sauvegardes pour les DVD en cas de disque endommagé, rayé, perdu, Impossible de lire des films DVD en raison d’une restriction de code de région.

WinX DVD Ripper Platinum est sans aucun doute l’outil idéal.

Protégez vos DVD même ceux qui sont endommagés/rayés

Bien que les disques DVD ne soient plus beaucoup utilisés, il est vrai qu’un programme capable de convertir des DVD dans un autre format peut toujours être obtenu gratuitement.

Bientôt, nous pourrons convertir toutes nos vidéos sur des disques locaux ou même directement sur le cloud. Ainsi, à l’ère du streaming en ligne, il n’est jamais trop d’avoir une copie de nos vidéos personnelles, vidéos de mariage, concerts préférés, etc.

De toute évidence, WinX DVD Ripper Platinum est l’outil complet pour tous ceux qui cherchent à restaurer ou à réutiliser leurs anciens disques DVD.

Impressionnant, réside dans le fait que le logiciel permet la tentative de récupération avec des DVD illisibles, endommagés ou rayés. Cependant, le véritable secret de ce mécanisme provient des algorithmes de protection désactivés sur un disque DVD, où WinX DVD Ripper Platinum peut extraire des fichiers.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans WinX DVD Ripper Platinum.

Qualité d’image

En fait, WinX DVD Ripper Platinum conserve 100 % de la qualité de la vidéo que vous convertissez. La qualité d’image est parfaite et nous pouvons littéralement copier le contenu dans un fichier MPEG4 (ou autre format de choix) et obtenir une image de haute qualité.

Deuxièmement, l’utilité du logiciel comprend également la conversion de DVD et la création de copies de sauvegarde directement sur une clé USB ou un disque dur.

Logiciel conçu pour l’utilisateur et ses besoins

Premièrement, en mettant l’accent sur les utilisateurs, le logiciel cherche à répondre à tous les besoins de ses utilisateurs. Ainsi, on retrouve plus de 450 presets dans 16 catégories et sous-catégories :

(profil général,

Sauvegarde DVD,

appareils Apple,

appareils Android,

appareils Sony,

Convertir au format Facebook,

Convertir au format YouTube,

Convertir des vidéos au format Vimeo,

Convertir en MP4,

Et beaucoup, beaucoup plus

En résumé, le fonctionnement est simple : il suffit de choisir de copier le contenu du titre principal, ce qui générera un fichier MPG avec 1 piste audio et 1 piste de sous-titre (ou aucune – s’il n’y en a pas), ainsi que « Copie de Titre complet » – 1 fichier MPG avec pistes audio et sous-titres.

Pour ceux qui ont encore besoin de convertir un DVD, soyez surpris car un DVD complet ne peut pas prendre plus de 5 minutes.

On évitera de dire que les sauvegardes complètes sur disque sont plus lentes que les partielles. De plus, travailler avec un disque DVD est plus lent qu’avec une image (locale). WinX DVD Ripper Platinum travaille sa « magie » et travaille avec nous de manière intuitive en détectant les fichiers, en traitant les sauvegardes et en les convertissant sans aucune donnée supplémentaire ou corrompue.

Pourtant, le logiciel présente une panoplie géante de conversions telles que :

Convertir DVD en MP4,

Convertir aux formats HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 et 350+,

Montage et récupération vidéo avec montage personnalisé.

Etc.

Qu’est-ce qui distingue WinX DVD Ripper Platinum ?

Ensuite, nous pouvons mentionner qu’en plus des outils de conversion standard, les fonctionnalités suivantes distinguent WinX DVD Ripper Platinum :

Accélération matérielle : notre GPU, le processeur de la carte graphique dédiée, peut être utilisé pour augmenter la vitesse de conversion des fichiers vidéo,

Mode sans échec : réservé lorsque la conversion échoue ou se termine par des erreurs. Ce mode peut ralentir un peu le processus, mais il est idéal pour une conversion solide de DVD,

Utilisation du cœur du processeur : affichez et modifiez les cœurs du processeur que WinX vous demande d’utiliser,

Paramètres de conversion : localisez simplement l’icône de l’appareil à côté du nom du fichier, et à partir de là, vous pouvez modifier les caractéristiques de vos vidéos,

Désentrelacement : cette fonctionnalité élimine l’effet de linéarité observé dans de nombreux codecs,

Captures d’écran : cette fonction permet de faire des captures d’écran lors de la lecture d’une vidéo dans l’application,

Options d’édition : régler le volume, recadrer la vidéo ou ajouter des sous-titres, WinX DVD Ripper Platinum est l’un des meilleurs outils,

Résolution/fréquence d’images : réglez les paramètres tels que la résolution et la fréquence d’images.

Conclusion

Bref, on a affaire à un logiciel dédié et performant, qui apporte la grande capacité de pouvoir récupérer l’intégralité de notre bibliothèque de DVD.

Un point culminant absolu est le fait que nous pouvons convertir la vidéo en différents formats et directement sur différentes plateformes sociales. Dès le premier instant, nous pourrons convertir n’importe quelle vidéo et la transporter partout dans le monde, soit via le cloud, soit stockée sur une clé USB ou même sur un smartphone.

Son design, à la fois esthétique et fonctionnel, est la clé de son succès. Le fait qu’il soit si intuitif qu’il permet à n’importe quel utilisateur d’utiliser le logiciel le rend très attrayant.

Il est fortement souligné qu’il existe une politique de remboursement de 30 jours et une garantie de remboursement, c’est-à-dire que dans le cas extrême où nous ne sommes pas satisfaits, la marque rembourse le paiement effectué pour la licence.

WinX DVD Ripper Platinum est définitivement quelque chose d’attrayant pour les utilisateurs de toutes sortes. Enfin, nous vous recommandons de visiter le site et de vous renseigner sur les meilleures promotions actuellement en vigueur.