Activision se serait engagé dans trois autres jeux Call of Duty pour PlayStation

Pourquoi c’est important : Après le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, beaucoup se sont interrogés sur l’avenir de la franchise CoD sur la plateforme PlayStation, craignant que Microsoft n’en fasse une exclusivité. Cependant, un nouveau rapport affirme qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter à ce sujet, car les consoles Sony recevront au moins trois entrées supplémentaires dans la franchise.

La série Call of Duty a fait ses débuts il y a près de 20 ans sur les plateformes PC, Xbox et PlayStation. Ces trois piliers sont devenus les piliers sur lesquels CoD a posé ses fondations. Avec l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, la série pourrait en perdre un, mais ce ne sera pas aussi tôt que vous le pensez.

Avant que Microsoft n’annonce l’acquisition, l’éditeur avait déjà signé un accord garantissant que les consoles Sony recevraient au moins trois autres jeux CoD. Celles-ci incluraient une nouvelle entrée développée par Infinity Ward (vraisemblablement la suite de Modern Warfare en 2019) et une autre de Treyarch, le développeur responsable des titres CoD : Black Ops. De plus, Warzone 2 serait également publié pour la plate-forme PlayStation.

L’accord CoD de trois jeux avec Sony pourrait bien être le même que celui mentionné par la société lors de la réponse à l’acquisition d’Activision Blizzard, qui garantit que les nouveaux jeux Call of Duty sont multiplateformes. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a également confirmé qu’il honorerait tous les accords après l’acquisition de l’éditeur, y compris ceux conclus avec Sony.

Étant donné que les joueurs PlayStation auront deux autres titres principaux de CoD, les joueurs devraient être couverts jusqu’à la fin de 2023, en supposant que la sortie annuelle de CoD se poursuive. Warzone 2 devrait être lancé quelque part entre les deux entrées principales de la série, probablement peu de temps après la supposée suite de Modern Warfare.

Une fois les trois jeux CoD sortis, Sony devra probablement renégocier, ou Spencer pourra simplement faire de la série FPS une exclusivité PC et Xbox, ce qui causerait probablement plus de mal que de bien. Dans tous les cas, Microsoft profitera sans aucun doute de la propriété de l’IP. Comme ils l’ont fait avec Bethesda, le géant de la technologie veillera probablement à ce que les futures entrées de CoD soient des exclusivités chronométrées ou aient plus de contenu pour les plates-formes Microsoft.

Assurer le lancement de nouveaux titres CoD sur la plate-forme PlayStation aiderait sûrement Sony à récupérer les 20 milliards de dollars qu’ils ont perdus en valeur boursière après que la société basée à Redmond a annoncé qu’elle achèterait Activision Blizzard.