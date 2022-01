5G et avions ! Que se passe-t-il et pourquoi en parle-t-on ?

L’un des sujets qui a fait l’actualité ces derniers temps est lié à la 5G et aux avions. Mais qu’est-ce qu’une technologie de communication a exactement à voir avec les avions ? Facile, la fréquence utilisée par la 5G est également utilisée par les avions, plus précisément dans les altimètres et cela peut provoquer des interférences.

La « bonne » nouvelle est qu’apparemment ce ne sera pas un problème au Portugal et en Europe. J’ai trouvé pourquoi!

5G : les radioaltimètres fonctionnent dans les gammes de fréquences 4,2 et 4,4 GHz

Comme nous l’avons déjà informé, les opérateurs 5G retarderont l’expansion du service en raison d’éventuelles interférences dans l’aviation. C’est ce qui se passe aux États-Unis, alors que les patrons de Boeing et d’Airbus ont prévenu que la 5G pourrait avoir un impact très négatif sur l’industrie aéronautique. Mais pourquoi?

Aux États-Unis, les réseaux de cinquième génération fonctionnent dans la bande comprise entre 3,7 GHz et 3,98 GHz, cette gamme de fréquences est très proche de celle utilisée par les radioaltimètres aux États-Unis, qui se situe entre 4,2 et 4,4 GHz.

Au Portugal et en Europe, des fréquences dans la gamme 3,6 GHz, entre 3,4 et 3,8 GHz sont utilisées, entre autres.

Dans des déclarations à ECO, l’ANAC précise qu' »en fait », la proximité des fréquences utilisées par la 5G et par les avions « se traduit, d’un point de vue théorique, par un risque accru d’interférences compte tenu du mode de fonctionnement d’un système de radioaltimètre ». Cet instrument émet un signal depuis l’avion et analyse « le signal réfléchi par le sol pour en calculer la distance ». Si la mesure a lieu à proximité des stations 5G, les relevés altimétriques pourraient être « erronés », créant un danger à l’atterrissage.

L’ANAC déclare que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) « a déjà développé une étude et conclu qu’il n’y a pas d’interférence des réseaux 5G européens dans les radio-altimètres, après avoir publié un SIB [Boletim de Informação de Segurança] adressée aux exploitants titulaires d’un certificat de transporteur aérien autorisé à voler vers les États-Unis ». Parmi ces opérateurs figure la compagnie aérienne nationale TAP, révèle l’autorité.