Nouvelle surprise plutôt inattendue… Microsoft prévoit de publier le mois prochain un premier aperçu de ses applications Android pour Windows 11. En plus de quelques améliorations de la barre des tâches et de la refonte des applications Notepad et Media Player. Le patron de Windows, Panos Panay, a expliqué les changements à venir de Windows 11 dans un article de blog, et il semble qu’ils fassent partie de la première mise à jour majeure de Windows 11.

Windows 11 recevra sa première mise à jour majeure en février

En plus de ce qui précède, nous avons parlé de la barre des tâches ci-dessus. Les améliorations de la barre des tâches incluent une fonction de mise en sourdine et de déverrouillage et probablement la possibilité d’afficher l’horloge sur des moniteurs secondaires. Ces deux choses manquaient au lancement de Windows 11. Mais chez Microsoft, ils sont conscients que le changement important est de ramener la fonction glisser-déposer.

Avec la mise à jour de février, nous avons également ramené le widget météo dans la barre des tâches. Par coïncidence, c’est quelque chose que les utilisateurs ont trouvé très utile et qu’ils ont commencé à tester le mois dernier.

En revanche, et comme nous l’avons déjà vu, le Bloc-notes et le Lecteur multimédia sont renouvelés avec un thème sombre et un design plus adapté à celui de Windows 11. Des changements nécessaires pour parvenir progressivement à l’unification du système sans carences.

Les applications Android arrivent avec quatre mois de retard

La grande nouvelle, cependant, sera les applications Android sur Windows 11. Panay dit que ce sera une « avant-première publique », indiquant que la fonctionnalité sera toujours en version bêta lorsqu’elle sera largement disponible le mois prochain. Microsoft a commencé à tester les applications Android sur Windows 11 avec Insiders en octobre, et la fonctionnalité vous permet d’installer un nombre limité d’applications à partir de l’Amazon Appstore.

Le partage d’applications sera plus facile, du moins dans Teams

Microsoft a indiqué que l’utilisation d’applications telles que Cisco WebEx, Slack, Microsoft Teams et Zoom a augmenté. La mise à jour de Windows 11 du mois prochain facilitera également le partage de votre écran dans Microsoft Teams et d’autres applications d’appel vidéo. Un nouvel onglet apparaîtra lorsque vous survolerez des applications comme Teams dans la barre des tâches, vous permettant de partager rapidement le contenu de la fenêtre lors d’un appel.

« Depuis le début de la pandémie, 70 % de personnes supplémentaires ont diffusé du contenu sur Hulu, Netflix et YouTube sur Windows et les minutes de jeu mensuelles ont augmenté de plus de 35 % »révèle Panay. « En tant qu’équipe, nous ressentons une immense gratitude et une grande fierté à livrer un produit qui fait de plus en plus partie de la vie quotidienne des gens, et nous savons que nous n’avons pas fini. »

Non, ce ne sera pas la seule mise à jour de l’année

Panos Panay l’a déjà prévenu, ce ne sera pas la seule mise à jour de l’année. Ils voient simplement que ces fonctionnalités sont prêtes pour les utilisateurs et les offrent à tous ceux qui utilisent Windows 11. Nous comprenons que cela aidera le développement d’applications Android à avoir beaucoup plus de personnes qui les testent et les poussent à la limite.