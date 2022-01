La première grande mise à jour Windows 11 de Microsoft débarque en février

Récapitulatif : Microsoft a rendu public Windows 11 en octobre dernier en tant que mise à niveau gratuite pour les appareils exécutant Windows 10. Redmond a investi beaucoup de temps et d’efforts dans la construction du nouveau système d’exploitation, mais certaines fonctionnalités n’ont pas respecté la date limite et n’étaient donc pas disponibles. lors du lancement.

Microsoft a annoncé en juin 2021 son intention d’apporter des applications Android à Windows 11 grâce à un partenariat avec Amazon. Le lien n’était pas prêt lorsque Windows 11 a été livré, bien que Windows Insiders ait testé la fonctionnalité dans une capacité limitée peu de temps après.

Dans un récent article sur le blog officiel de Windows, le directeur des produits de Microsoft, Panos Panay, a déclaré qu’il apporterait de nouvelles expériences à Windows « qui incluent un aperçu public de la façon dont vous pouvez utiliser les applications Android sur Windows 11 via le Microsoft Store et nos partenariats avec Amazon. et Intel.

Le libellé ici est un peu déroutant car il ne dit pas explicitement qu’il y aura un aperçu public de la fonctionnalité, mais un aperçu de la façon dont vous pouvez utiliser les applications Android dans Windows 11.

Panay a abordé d’autres fonctionnalités entrantes, notamment des améliorations de la barre des tâches telles que la désactivation et la désactivation des appels, un partage de fenêtre plus facile, l’apport d’informations météorologiques à la barre des tâches et des versions repensées du Bloc-notes et du lecteur multimédia.

Windows 11 a pris un bon départ, du moins selon Microsoft. Panay a déclaré que Windows alimente désormais plus de 1,4 milliard d’appareils actifs par mois, et que le temps passé dans Windows a augmenté de 10% par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Les gens ont accepté l’offre de mise à niveau vers Windows 11 à deux fois le taux que Microsoft a vu pour Windows 10. Le trafic vers le Microsoft Store repensé a également triplé.