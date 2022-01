Suggestion : aspirateurs verticaux à piles Jimmy

Le concept d’aspirateur vertical était en sommeil depuis de nombreuses années, la vérité est que jusqu’à récemment, il s’agissait d’équipements lourds avec des cordons et peu polyvalents. Mais aujourd’hui, il existe une grande variété de marques et de modèles, avec d’innombrables accessoires qui font d’un seul équipement capable de garder toute la maison propre et sans poussière.

Si vous avez besoin d’investir dans un nouvel aspirateur, nous vous laissons aujourd’hui quelques suggestions de la marque Jimmy, qui appartient à l’écosystème Xiaomi.

Aspirateur balai Jimmy H8 Pro (offre Elephone Elepods S)

Le modèle H8 Pro a une puissance d’aspiration de 25000Pa et 160AW. Côté autonomie, il permet de passer l’aspirateur pendant 70 minutes maximum, en mode éco et sans brosse électrique.

En plus des modes Eco, Turbo et Max, il dispose d’un mode Auto qui s’ajuste pendant le processus d’aspiration, ce qui peut être plus efficace.

Malgré une batterie de plus grande capacité, l’aspirateur ne change pas de poids par rapport au modèle précédent, ce qui est un avantage. De plus, il comprend plus d’accessoires, à savoir le tube malléable qui aide beaucoup à nettoyer les surfaces ou même les coins les plus cachés.

L’aspirateur balai Jimmy H8 Pro est disponible pour environ 205 €, en utilisant le code de réduction JIMMYH8PR. L’expédition est rapide et gratuite depuis un entrepôt européen. Avec cet achat, vous recevez également en offre des écouteurs Elephone Elepods S.

Jimmy H9 Pro

L’aspirateur vertical Jimmy H9 Pro est l’un des aspirateurs les plus puissants et les plus efficaces de la gamme de produits de l’entreprise. Il a une puissance d’aspiration de 2500Pa et 200AW. Cela aussi offre les mêmes modes d’aspiration.

La batterie est de 3000 mAh et offre une autonomie allant jusqu’à 70 minutes. Avec l’option d’une brosse à dents électrique et en mode turbo, 25 minutes d’autonomie sont promises.

Le dépotoir est légèrement plus grand que les précédents avec 0,6l. Et parce que le poids est très important, la zone principale de l’aspirateur, où se trouvent le moteur, le réservoir et la batterie, pèse 1,9 kg, avec la brosse principale et le tube elle monte à 3,12 kg.

Côté accessoires, le Jimmy H9 Pro propose déjà un tube métallique pliable, une base de rangement et d’autres accessoires pour une aspiration efficace et ciblée de toutes les surfaces.

L’aspirateur Jimmy H9 Pro, le haut de gamme de la marque, est disponible au prix de 359,99 €, avec le code de réduction JMH9PRO. L’expédition se fait depuis l’Europe, rapide et sans frais supplémentaires à la livraison.

Vous pouvez lire la critique complète des aspirateurs verticaux Jimmy H8 Pro et Jimmy H9 Pro :

Jimmy JV65 Plus

Le modèle Jimmy JV65 Plus a un design différent des précédents, mais il offre également une autonomie qui varie entre 30 et 70 minutes, selon le mode d’aspiration et si vous utilisez la brosse à dents électrique rotative ou non.

Cet aspirateur vertical a une puissance d’aspiration de 145AW, un réservoir de 0,5 litre et comprend des filtres HEPA. Les accessoires peuvent également être changés, s’adaptant aux différentes surfaces et portées.

L’aspirateur Jimmy JV65 Plus est au prix de seulement 169 €, avec le code de réduction JV65PLUS.

Jimmy JV85 Pro (offre Tronsmart Onyx Apex)

Le Jimmy JV85 Pro a déjà été testé et c’est l’une des machines les plus complètes de ce lot, maintenant à un prix encore meilleur.

L’aspirateur vertical a une puissance d’aspiration de 200 AW et un cycle de batterie permet une aspiration d’environ 70 minutes. Le temps de charge est d’environ 5 heures. Au quotidien, avec variation entre les différents modes, l’autonomie est d’environ 30 minutes, mais peut atteindre 70 minutes.

Son bruit est de 82 dB et le dépôt d’ordures a une capacité de 0,6 litre. Ce réservoir a un filtre HEPA et tout peut être lavé à l’eau et séché correctement avant de le réutiliser.

La zone principale de l’aspirateur, où se trouvent le moteur, le réservoir et la batterie, pèse 1,8 kg. L’aspirateur comprend également un petit écran LED, où le pourcentage de batterie et le mode d’alimentation utilisé sont indiqués.

L’aspirateur Jimmy JV85 Pro est disponible pour seulement 229,99 € en utilisant le code de réduction SMHJV85K10. Avec cet achat, vous aurez accès à une offre spéciale d’écouteurs Tronsmart Onyx Apex)

Jimmy JV85

Le Jimmy JV85 est légèrement inférieur au précédent essentiellement en puissance, ayant une puissance d’aspiration de 185AW. Le temps d’autonomie maximum, aussi, au lieu de 70 minutes est de 60 minutes.

Les autres caractéristiques et accessoires sont très similaires. Nous avons un panneau LED avec des informations sur la batterie et le mode vide, le réservoir a une capacité de 0,6 litre et la conception est également très similaire.

L’aspirateur Jimmy JV85 est disponible au prix de 167€, en utilisant le code de réduction HAPXMAS. L’affranchissement est gratuit.

Aspirateur vertical Jimmy PowerWash HW8

Le Jimmy PowerWash HW8 offre un réservoir d’eau de 0,45 litre et un réservoir d’eaux usées et usées de 0,35 litre, dispose d’un écran LED avec indication du niveau de la batterie et des modes d’aspiration. L’eau est pulvérisée à l’aide d’un bouton au poignet.

La batterie permet un nettoyage de 25 minutes en mode normal, avec une capacité de 2500 mAh.

Jimmy PowerWash HW8 a une pression d’aspiration de 7Ka et le moteur a une puissance de 220W. En termes de poids, cette version pèse 5,23 kg.

L’aspirateur Jimmy PowerWash HW8 est au prix de 195,79 €, après utilisation du code de réduction GKBHW8. Comme pour tous les autres produits, l’expédition est rapide et gratuite depuis un entrepôt européen.

