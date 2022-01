Maintenant, c’est CarPlay d’Apple qui a de sérieux problèmes dans les voitures

Apple et Google ont décidé de créer des solutions pour apporter iOS et Android aux voitures avec CarPlay et Android Auto. Ces solutions sont importantes pour ceux qui utilisent quotidiennement leur smartphone pour se repérer et écouter de la musique en voiture.

Les problèmes ont été très concentrés sur la solution de Google, mais il semble maintenant qu’elle aura changé de camp. Les plaintes augmentent et prennent pour acquis un problème avec CarPlay depuis la mise à disposition d’iOS 12.5.1.

CarPlay intègre iPhone et iOS dans les voitures, transposant une interface simplifiée aux systèmes de divertissement disponibles. Cette solution Apple a évolué et utilise les applications de l’entreprise pour donner aux utilisateurs un accès direct et facile.

Cette proposition rencontre actuellement des problèmes, avec des rapports apparaissant sur les forums d’Apple. Ce qui est décrit révèle que le CarPlay d’Apple ne présente plus d’image et ne peut plus être utilisé dans le système de la voiture.

Un modèle qui se révèle dans toutes les plaintes est la présence de 15.2.1 sur l’iPhone. Depuis que cette version a été installée, des problèmes ont commencé à apparaître et les utilisateurs ne pouvaient plus utiliser CarPlay dans leur voiture.

Les utilisateurs ont révélé qu’ils avaient essayé toutes les solutions normales et attendues comme la suppression de l’iPhone, le redémarrage et même la réinitialisation du smartphone. Ceux-ci n’ont pas fonctionné pour la plupart des utilisateurs et ne sont pas considérés comme une solution au problème.

Apple devrait déjà être au courant du problème et tente de résoudre ce problème. On s’attend à ce que le géant de Cupertino publie bientôt une nouvelle mise à jour pour l’iPhone, qui intégrera le correctif de ce problème.

Ce n’était pas un problème attendu, notamment parce qu’iOS 12.5.1 s’est concentré sur la résolution de certains problèmes que CarPlay d’Apple avait accumulés au cours des derniers mois. Avec cette mise à jour, cela a fini par créer de nouvelles situations auxquelles on ne s’attendait pas.