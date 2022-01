Xiaomi Redmi Note 11 – Découvrez les nouveaux smartphones

Sous le slogan #RiseToTheChallenge (acceptez le défi, en portugais), Xiaomi a présenté aujourd’hui les nouveaux smartphones Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 et Note 11S. Ces modèles avaient déjà été lancés il y a quelques mois pour le marché chinois, mais ont depuis été aidés et adaptés au marché international.

Venez découvrir les nouveaux smartphones et renseignez-vous sur les tarifs et les dates de disponibilité.

La gamme Redmi Note s’est avérée être un véritable succès dans le monde entier et la version 11 est enfin prête à arriver sur notre marché. Pour la Chine, trois modèles ont été lancés, mais pour le marché international il y en aura 4, au lieu des 2 attendus.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Pro 5G

Les nouveaux smartphones se présentent avec un design similaire, fin et léger, avec un capteur d’empreintes digitales sur le côté, un module caméra mis en avant à l’arrière et des lignes simples et droites. Ils sont disponibles en bleu, gris, blanc et bleu clair.

Le module principal de la caméra arrière possède, dans les deux modèles, une caméra principale de 108 MP. Le modèle Pro dispose alors d’une caméra ultra grand angle de 8 MP et 118º, d’une macro de 2 MP et d’une caméra de profondeur.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est similaire en tout, cependant, il n’est pas livré avec une caméra de profondeur. Les points forts incluent des options vidéo avancées, un mode nuit amélioré ainsi qu’un mode portrait.

L’écran AMOLED

Contrairement à la version chinoise, ces deux modèles internationaux sont livrés avec un écran doté de la technologie AMOLED. Ils offrent une luminosité maximale de 120 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et en mode jeu, le taux de réponse tactile peut aller jusqu’à 360 Hz.

Dans les deux cas, on parle d’écrans de 6,67″ avec protection Gorilla Glass 5.

Processeur Qualcomm

L’une des préoccupations des consommateurs était liée au processeur, considérant que cette ligne est sortie en Chine avec les SoC de MediaTek. Cependant, conscient des préférences du marché occidental, Xiaomi a équipé l’un de ces modèles de Snapdragon.

Le Note 11 Pro 5G est livré avec un Snapdragon 695, mais la version 11 Pro a un MediaTek Helio G96.

A noter qu’ils disposent de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec possibilité d’extension jusqu’à 1 To, par carte microSD.

La batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide à 67W et dispose d’un système de refroidissement LiquidCool avancé.

Xiaomi Redmi Note 11 et Redmi Note 11S

Outre les versions Pro, Xiaomi a également présenté les modèles Redmi Note 11 et 11S, deux options plus modestes. Ces smartphones ont un écran de 6,43″, mais les détails de conception sont partagés avec la gamme Pro, y compris les couleurs disponibles.

Les écrans sont AMOLED, avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec une protection Gorilla Glass.

Le Redmi Note 11S a le même appareil photo que les modèles Pro, mais le Redmi Note 11 est livré avec un appareil photo 50MP.





Concernant les processeurs, les smartphones Redmi Note 11 seront lancés avec Snapdragon 680. Le 11S aura un MediaTek Helio G96. Les batteries sont de 5000 mAh avec une charge rapide à 33W.





prix et disponibilité

Les prix des smartphones sont pour l’instant officiellement présentés en dollars. On attend les informations en euros pour mettre à jour l’article.

Ces modèles seront disponibles à la vente plus tard dans la journée et à partir de 179 $, avec le Redmi Note 11. Le 11S de départ à 249 $, le 11 Pro à 299 $ et le 11 Pro 5G à 329 $.

Tous apporteront le MIUI 13 déjà disponible, avec toutes les nouveautés et avantages en termes de performances que nous avons déjà mentionnés ici à plusieurs reprises.