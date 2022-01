Streaming de la Bundesliga : Heureux à l’étranger

Il faudrait vivre aux Pays-Bas – malgré les chiffres astronomiques de la couronne, l’un ou l’autre fan de football aurait dû le penser ces jours-ci. Parce que non seulement la division d’honneur est là au moins de temps en temps pour signaler un autre maître que l’Ajax Amsterdam. En plus de cela, l’automne dernier, on pouvait encore avoir l’impression que la qualité de la ligue avait entre-temps dépassé celle de la Bundesliga. Il suffit de penser à la saison actuelle de la Ligue des champions, au cours de laquelle le Borussia Dortmund a perdu deux fois contre l’Ajax Amsterdam.

Plus important encore, en ce moment, les Néerlandais profitent de quelque chose dont les fans allemands ne peuvent que rêver : des matchs de Bundesliga gratuits diffusés en direct. Vous aussi pourriez, du moins en théorie, traverser la frontière avec votre ordinateur portable en février, vous asseoir dans un réfrigérateur là-bas et diffuser Bayern contre Leipzig.

DAZN augmente les prix – et maintenant ?

Le tout n’est que temporaire aux Pays-Bas et n’est possible que grâce à une constellation spéciale – le nouveau détenteur des droits Nordic Entertainment Group lancera une nouvelle offre en mars et jusque-là permettra aux jeux d’être diffusés librement via la chaîne étrangère de la Bundesliga sur YouTube. Pour les fans de Bundesliga en Allemagne, cela doit encore ressembler à de la moquerie après que le service de streaming sportif autrefois populaire DAZN augmentera considérablement le prix mensuel à 29,99 euros à partir de février.

Parce qu’un abonnement DAZN ne suffit toujours pas pour voir tous les matchs de Bundesliga et de Ligue des champions, chaque fan devrait bientôt payer plus de 50 euros par mois avec Sky. Assez raide et trop pour beaucoup. Surtout que la tension est limitée depuis des années. Il ne fait aucun doute que le Bayern Munich deviendra champion pour la dixième fois consécutive.

La chose la plus excitante cette saison est probablement de voir si le dernier joueur, Greuther Fürth, pourrait encore s’en sortir d’une manière ou d’une autre. Ou s’il déchire l’un des clubs affaiblis cette saison avec des exigences bien plus élevées, comme Gladbach, Hertha, Wolfsburg ou Stuttgart.

Le journaliste de Sport1 Christopher Michel l’apporte sur Twitter jusqu’au point:

« Les fans de la Bundesliga doivent transférer environ 57 euros à Sky et DAZN s’ils veulent continuer à regarder la Bundesliga à partir de l’été 2022. Cela ne rend tout simplement pas la ligue si attrayante en ce moment… »

Mais si la ligue n’est pas assez attractive, la diffusion en direct des matchs coûte trop cher. Alors quelle est la solution ?

La Bundesliga en anglais est vraiment bien

De retour aux Pays-Bas : j’y ai passé quelques semaines au bord de la mer l’automne dernier. C’est toujours bien de s’éloigner un peu de l’Allemagne. Mais malgré (ou peut-être à cause de) la saison de Bundesliga modérément excitante en ce moment, je voulais voir des extraits des matchs.

Et je l’ai finalement trouvé sur la chaîne YouTube de la Bundesliga – en anglais. Le DFL commercialise également ses jeux à l’international de cette manière. Avec des commentateurs anglophones, il atteint une fois le plus large public possible.

Photo de couverture d’une bande-annonce pour la chaîne internationale de Bundesliga du DFL. Malheureusement, cela ne fonctionne pas en Allemagne.

Et que dois-je dire ? Les extraits de Bundesliga en anglais sont un grand plaisir :

Les commentateurs sont de langue maternelle anglaise, mais ils savent aussi comment prononcer les joueurs allemands et les clubs de Bundesliga

Les commentaires sont vifs et agréables à suivre

Des experts allemands du football sont souvent impliqués en tant que co-commentateurs

Les extraits ne durent généralement que 2 minutes, pas plus

Seules les meilleures scènes de jeu sont montrées, pas d’interviews (pas pour tout le monde, mais j’aime ça)

Peu de temps après les matchs, il n’y a souvent que des coupes plus courtes d’une minute des scènes de but

De plus, il y a des résumés des matchs de la 2ème ligue

J’ai été surpris, non seulement à quel point je l’aimais, mais à quel point cela me suffisait. Bien sûr, vous vieillissez. Les moments où je m’asseyais au pub tous les samedis pour la conférence de Bundesliga ou rencontrais des amis pour une bière et la Ligue des champions le soir sont révolus depuis longtemps, et pas seulement à cause de Covid. Je ressens la même chose que de nombreux fans en ce moment : la Bundesliga n’a tout simplement pas le même effet d’attraction qu’il y a quelques années. Et vous avez compris depuis longtemps que vous pouvez faire beaucoup d’autres belles choses pendant votre temps libre.

Quelle est la solution?

Au fait, si les commentaires en anglais ne vous conviennent pas, vous pouvez regarder les récapitulatifs des matchs de Bundesliga à l’étranger en allemand sur le site officiel Bundesliga.com. Je ne l’ai découvert qu’un peu plus tard, et honnêtement ? Je ne voulais pas me passer de mes commentateurs anglophones, qui travaillent depuis Cologne, soit dit en passant.

Morale de l’histoire? La Bundesliga est dans un dilemme. Les clubs manquent de revenus des spectateurs, ce qui affecte également la qualité sportive. Il n’y a pas de transferts coûteux. Du côté des revenus, de l’argent TV élevé est donc nécessaire pour les clubs. Mais des prix aussi élevés ne peuvent pas être transmis aux fans si la qualité n’est pas au rendez-vous en même temps. En attendant, émigrer à l’étranger n’est pas la solution pour tout le monde.

Je ne peux donc qu’espérer que la pandémie se terminera bientôt et que les stades seront à nouveau pleins. Alors peut-être qu’un jour le plaisir reviendra.