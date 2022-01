Le prochain film de The Rock présentera « l’un des jeux les plus gros et les plus durs à cuire » à l’écran

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dwayne ‘The Rock’ Johnson a confirmé qu’il apparaîtra dans son troisième film basé sur un jeu vidéo. Le lutteur professionnel devenu acteur n’a pas révélé le rôle, mais a déclaré qu’il apporterait « l’un des jeux les plus gros et les plus durs à l’écran ».

La révélation est venue dans une interview avec Men’s Journal. « Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous faisons, mais il y aura une annonce cette année », a déclaré Johnson. J’ai joué pendant des années. »

L’entrée de Johnson dans les adaptations de jeux vidéo était Doom en 2005, dans lequel il ne ressemble en rien à ce qu’il est aujourd’hui et joue aux côtés de Karl Urban, qui joue le pseudo-cockney épris de blasphème Billy Butcher de The Boys (parmi de nombreux autres rôles). L’intrigue n’était que faiblement liée au jeu, et à l’exception de la séquence à la première personne de 5 minutes à la fin, c’était surtout des ordures chaudes.

Johnson a trouvé beaucoup plus de succès et d’éloges pour le film monstre Rampage de 2018, qui était très amusant et certainement l’un des meilleurs films basés sur des jeux vidéo, pas que ce soit un genre rempli de classiques.

Avec le nouveau projet, Johnson a déclaré : « Je suis vraiment ravi de le présenter aux fans du monde entier », ajoutant que : « Bien sûr, nous allons faire ce qu’il faut pour nos amis joueurs – mais en réalité, nous allons simplement faire un grand film. »

Lorsqu’on lui a demandé à quels jeux The Rock aime jouer, il a révélé qu’il avait « toujours été un grand fan de Madden », bien que ce ne soit évidemment pas (espérons-le) ce sur quoi le nouveau film est basé, peu importe à quel point vous considérez les jeux Madden NFL. .

Internet a été inondé de spéculations sur le jeu dont viendrait le film de Johnson. Compte tenu de sa description et de son physique, la plupart des gens pensent qu’un jeu God of War est le plus probable, d’autant plus que d’autres jeux Sony – Uncharted, The Last of Us et Twisted Metal – sont transformés en films ou en émissions de télévision.

Il y a d’autres possibilités : cela fait un moment depuis la dernière entrée dans la franchise principale, mais le Rock pourrait apparaître dans un film Gears of War, ce qu’un autre ancien lutteur, Dave Bautista, réclame depuis longtemps – ce dernier était aussi un personnage jouable dans Gears 5. Alternativement, un film Call of Duty pourrait être sur les cartes.