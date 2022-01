iCloud d’Apple est déjà OK, après un certain temps avec des services hors ligne

Aux premières heures d’aujourd’hui, le cloud d’Apple, iCloud, a rencontré des problèmes avec certains services. Il existe des informations d’utilisateurs qui ont signalé une interruption momentanée dans iCloud Backup, iCloud Mail et iCloud Photos. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème mondial, il a affecté plusieurs utilisateurs.

Sur la page d’informations sur l’état du système d’Apple, il existe déjà des informations indiquant que tous les problèmes ont été résolus.

iCloud rencontre des problèmes de synchronisation avec les comptes d’utilisateurs

Depuis quelque temps hier soir et, plus précisément, tôt ce matin, certains services d’Apple étaient, pour certains utilisateurs, hors de portée. LA rapport mentionne qu’à deux moments précis, certains utilisateurs n’ont pas pu accéder et synchroniser iCloud Backup, iCloud Mail et Photos.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, la firme de Cupertino précise, avec peu d’informations, que la situation est désormais normalisée.

Apple a confirmé la panne via son site Web System Status. La société affirme qu’hier à 23h15 et aujourd’hui à 3h53, certains utilisateurs ont été touchés. Ils n’ont peut-être pas été en mesure de sauvegarder leurs données, d’accéder aux e-mails et à la galerie d’images cloud.

Rien d’autre n’a été partagé et maintenant tout sera obsolète.