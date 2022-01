Sept ans après son lancement, une fusée SpaceX va bientôt entrer en collision avec la Lune

En un mot : l’une des fusées SpaceX d’Elon Musk envoyée dans l’espace il y a près de sept ans s’écrasera sur la Lune début mars, selon les experts. Cela peut ne pas sembler être une bonne chose, mais l’impact pourrait offrir des informations scientifiques précieuses.

En février 2015, SpaceX a lancé sa première mission interplanétaire depuis la Floride, envoyant un satellite météorologique à plus d’un million de kilomètres de la Terre. Suite à la longue combustion de la fusée Falcon 9 pour atteindre une orbite de transfert, elle n’avait pas assez de carburant pour retourner dans l’atmosphère terrestre et se consumer. Il « manquait également d’énergie pour échapper à la gravité du système Terre-Lune », a écrit le météorologue Eric Berger sur Ars Technica, le laissant dans une « orbite chaotique ».

Les observateurs spatiaux disent maintenant que le deuxième étage du Falcon 9, qui pèse environ quatre tonnes métriques, s’écrasera sur la Lune à une vitesse d’environ 2,58 km/s (5 700 mph) dans quelques semaines. Bill Gray, qui écrit le logiciel Project Pluto pour suivre les objets proches de la Terre, a déclaré qu’il toucherait la face cachée de la Lune, près de l’équateur, le 4 mars.

Pour ceux qui demandent : oui, un vieux deuxième étage de Falcon 9 laissé en orbite haute en 2015 va frapper la lune le 4 mars. C’est intéressant, mais ce n’est pas grave. —Jonathan McDowell (@planet4589) 25 janvier 2022

« Les débris spatiaux peuvent être un peu délicats », a déclaré Gray. « J’ai un modèle mathématique assez complet de ce que font la terre, la lune, le soleil et les planètes et comment leur gravité affecte l’objet. J’ai une idée approximative de la quantité de lumière solaire qui pousse vers l’extérieur sur l’objet, l’éloignant doucement du soleil. Cela me permet généralement de faire des prédictions avec une bonne dose de confiance.

Pour les astronomes amateurs qui espèrent voir la collision depuis la Terre, Gray dit que la majeure partie de la lune sera sur le chemin, « et même si elle était du côté proche, l’impact se produit quelques jours après la Nouvelle Lune ».

On pense que les satellites actuellement en orbite autour de la lune, y compris le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et le vaisseau spatial indien Chandrayaan-2, seront en mesure de recueillir des données précieuses à partir du cratère d’impact et des matériaux révélés. La NASA a délibérément percuté la lune avec un étage de fusée usé en 2009 dans le même but, mais on pense qu’il s’agit du premier exemple d’un morceau de débris spatial frappant involontairement la lune.

En ce qui concerne les impacts (quasi) involontaires, le mois dernier, la Chine s’est plainte à l’ONU pour des allégations selon lesquelles les satellites SpaceX Starlink auraient failli s’écraser sur sa station spatiale à deux reprises au cours de l’année écoulée.