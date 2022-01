À quoi s’attendre dans le prochain Samsung Galaxy S22? Rumeurs, date de sortie et prix

Le Samsung Galaxy S22 vient cette fois encore surprendre les fans. Samsung a sa convention pour briser les rôles dans cette industrie mobile surconcurrentielle. Chaque fois que Samsung lance un nouveau modèle, il captive le cœur et l’esprit des passionnés de téléphonie mobile. À quoi s’attendre de la gamme de téléphones phares de Samsung cette fois-ci est assez prévisible. Vous pouvez tout savoir sur le Samsung S22 dans le prochain Samsung Galaxy Unpacked 2022 en février.

Beaucoup de choses se passent sur Internet à propos du Samsung S22. Certains disent que le prix serait plus élevé que le précédent Galaxy S21. Tandis que d’autres fans colportent de nouveaux récits révolutionnaires. Mais la concurrence est rude entre le Google Pixel 6 et le Galaxy S22. Parce que le résultat de l’appareil photo de l’iPhone 13 était meilleur que celui du Galaxy S21 qui hante le client cette fois.

Que pensez-vous des fonctionnalités, du prix et de la date de sortie du Samsung Galaxy S22 ? Relever les rumeurs les plus proches de la réalité est un travail difficile. C’est pourquoi dans cet article, nous avons répertorié tout ce qui est attendu pour le prochain Galaxy S22. Alors, faisons savoir quelles fonctionnalités du Samsung Galaxy S22 vous attendent.

Date de lancement du Samsung Galaxy S22

Samsung a lui-même annoncé la date et l’heure du lancement du Galaxy S22. Enfin, il sera rendu public le 9 février à 15h00 UT (10h00 HE). Bien qu’officiellement jusqu’à présent, Samsung n’ait annoncé aucune date et heure fixes pour la prochaine série Galaxy. Mais il est confirmé que le prochain Galaxy S22 Ultra remplacera le Galaxy Note. Nous avons retiré cette fuite du site Web Unpacked.

Samsung hésite à divulguer officiellement des nouvelles. Comme il a toujours essayé de surprendre les utilisateurs à travers l’expérience Ultra ultime. Mais nous le savons grâce à un code derrière les invitations envoyées à Google, aux calendriers Outlook et à Yahoo. Un utilisateur de Twitter a fait ce travail à merveille.

Prix ​​Samsung Galaxy S22

Soyez excité car nous allons divulguer le prix de la série mobile phare de Samsung. Il a révélé une rumeur sur Twitter que le prix de chacun des trois prochains modèles de Galaxy S22 sera supérieur de 100 $ à celui des appareils mobiles Samsung précédents. Cette augmentation de prix peut être due à des fonctionnalités technologiques accrues et à une meilleure durabilité. Cet utilisateur de Twitter a révélé que le Galaxy S22 commencera à 899 $. Alors que le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra coûtent respectivement 1099 $ et 1299 $.

Mais nous avons une autre ressource, Roland Quandt, selon lequel le prix des Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus de base restera le même. Le prix ne changera que pour le Galaxy S22 Ultra. Bien que le modèle de base de la série S soit légèrement moins cher que le S21 Ultra, il aurait moins de RAM. Alors que les deux autres modèles ont la même RAM que celle du S21 Ultra avec une augmentation de prix de 50 euros. Cette augmentation peut être attribuée aux fonctionnalités sophistiquées, à la productivité à indice d’octane élevé et à la remarquable série Galaxy S.

Conception Samsung Galaxy S22

Les appareils mobiles Samsung ont toujours étonné les fans et les utilisateurs mobiles. Maintenant, encore une fois, les rumeurs ont rempli Internet de fuites. Certains d’entre eux indiquent que le prochain S22 est livré avec trois bosses de caméra factices sur le côté supérieur gauche du dos. D’autres soulignent que les ensembles de caméras triples sont parfaits pour capturer des photos et des vidéos la nuit.

Unbox Therapy a présenté les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra dans une vidéo YouTube. Ils ont supprimé cette vidéo en raison d’une violation du droit d’auteur. Mais vous pouvez regarder la vidéo sur une autre chaîne.

Les S22 et S22 plus de base ont quasiment le même design que celui du Galaxy S21. Un véritable changement de design arrive avec le Galaxy S22 Ultra. Il a un design rectangulaire plus plat et un S Pen est également très attendu. Contrairement à la précédente série Samsung, celle-ci aurait un look lisse et sans coutures sans découpes de contour.

Appareils photo Samsung Galaxy S22

Les appareils photo du Samsung Galaxy S22 veulent révolutionner l’expérience des photos et des vidéos. Samsung veut apporter une expérience du monde réel à travers des photos et des vidéos en streaming. Les fonctionnalités améliorées du Samsung S22 sont remarquables et passionnantes. Impressionnant, le prochain Galaxy S22 aurait un appareil photo 50MP. Il pourrait également avoir les fonctionnalités « Adaptive Pixel » qui seraient capables de photos de 12MP en pixels.

La puissance de zoom du Samsung Galaxy S22 est incroyable. Selon des rumeurs célèbres, il pourrait avoir un zoom téléobjectif 3X avec une résolution de 10MP. Il s’agit d’une énorme mise à niveau par rapport au zoom optique hybride 3x utilisé auparavant. Apparemment, il y a une rumeur répandue selon laquelle Samsung apporterait la possibilité de filmer des vidéos 8k à 60 images par seconde pour le Galaxy S 22. Le Galaxy S22 précédent avait 24 images par seconde pour une vidéo 8K.

Écran Samsung Galaxy S22

L’affichage du Samsung Galaxy S22 est plus ou moins le même que celui du S 21. D’après les rumeurs répandues sur Internet, nous nous attendons à ce que le S 22 de base arrive à 6,06 pouces, le S 22 plus 6,5 pouces et le S22 Ultra entre en à 6,81 pouces. Nous nous attendons à ce que le S 22 et le S22 Plus aient le même affichage, mais il pourrait y avoir des changements dans le S22 Ultra avec la conception de l’écran plus bloquant.

Il y a d’intenses rumeurs sur la luminosité de l’écran. Une de ces rumeurs a fuité selon laquelle la luminosité attendue du prochain Samsung Galaxy S22 pourrait prendre en charge l’affichage le plus lumineux de tous les temps. Nous estimons que la luminosité des deux combinés atteindrait un pic de 1750 nits.

De plus, les rumeurs sont enthousiastes selon lesquelles les trois caméras du Galaxy S22 pourraient utiliser une découpe de caméra perforée dans la partie supérieure de l’écran. Ces fonctionnalités peuvent mettre le Samsung Galaxy S22 en concurrence avec l’iPhone 13 et le Google Pixel 6.

L’essentiel

Le Samsung Galaxy S22 peut apporter une percée dans l’industrie mobile. Les caméras les plus rapides, les plus sophistiquées et les plus pixelisées peuvent rajeunir les nuits et les jours. Les longues durées de batterie et la protection supplémentaire contre les logiciels malveillants et les menaces de sécurité peuvent donner au Galaxy S22 le mérite d’être l’appareil mobile le plus sûr au monde.

Dans des possibilités infinies, Samsung entreprend un voyage vers une transformation technologique plus intense. Le prochain Galaxy S22 avec trois combinés ; Les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra de base peuvent enthousiasmer les utilisateurs sans cesse.