Quels smartphones Huawei recevront EMUI 12 ? La liste des élus existe déjà

Bien qu’il soit resté à l’écart de Google et d’Android, Huawei continue de préparer et de tester son EMUI 12. Ce sera la prochaine version de votre personnalisation pour vos smartphones, qui atteindra tout le monde très bientôt.

Huawei est en train de finaliser tous les éléments pour rendre publique cette version finale et doter ses smartphones de cette mise à jour. La liste des équipements qui le recevront était connue et la liste était assez longue.

Si en Chine, Huawei se concentre sur HarmonyOS, dans le reste des marchés, la marque parie toujours sur EMUI 12. Il aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités et souhaite étendre les fonctionnalités que ce système offre aux nombreux smartphones de la marque.

Naturellement, tout ce qui a été créé avait une inspiration évidente et logique dans HarmonyOS, il y a aussi quelques nouveautés que ce système apportera. Il faut satisfaire les derniers smartphones, tout en couvrant ce que peuvent offrir les plus anciens.

On s’attend à ce que très bientôt EMUI 12 soit publié pour un grand nombre de smartphones, comme cela s’est produit dans les versions précédentes. Cette fois, nous avons 28 appareils pour recevoir cette nouvelle version, avec toutes les nouveautés qui sont préparées.

Smartphones Huawei qui reçoivent EMUI 12

Tuez 40 Pro

P40 Pro+

P40Pro

P40

Tuer X

Tuez 30 Pro

Tuez 30

P30 Pro

P30

Tuez 20 pros

Tuez 20 RS

Tuez 20 X 5G

Tuez 20 X

tuer 20

P20 Pro

P20

Tuez 10 Porsche Design

Tuez 10 Pro

tuer 10

nouvelle 7

nouveau 7SE

nouveau 7i

nouveau 5T

nouvelle 4

nouveau 4e

Y9 premier 2019

AY9

Y8p

La chose curieuse à propos de cette mise à jour est qu’elle couvrira une liste de smartphones qui sont sur le marché depuis un certain temps. Ainsi, et pour se démarquer, nous avons le Huawei Mate 10, le P20 et même la ligne Mate 20. Il y a aussi un engagement de la marque à couvrir des modèles de toutes les gammes.





Malheureusement, Huawei n’a toujours pas de date pour la sortie d’EMUI 12. Les informations qui existent indiquent qu’il sera publié au cours du premier semestre 2022, bien qu’il n’y ait pas de jour ou de mois précis.

Cette nouvelle version de la personnalisation Android de Huawei devrait être une évolution majeure. La marque veut continuer à parier sur EMUI 12 et c’est pourquoi elle fait maintenant cet effort pour mettre à jour un grand lot de smartphones.