Une étude prédit les pays européens qui auront le pourcentage le plus élevé de nouveaux tramways d’ici 2035

L’Europe a déjà annoncé son intention de stimuler la mobilité électrique. Pour cela, les gouvernements des pays, ainsi que les constructeurs, devront adopter des mesures favorisant ce changement. Une nouvelle étude prédit quels pays européens auront le pourcentage le plus élevé de nouveaux véhicules électriques d’ici 2035.

Après tout, l’Europe semble avancer à un rythme plus rapide que les autres pays du monde.

Suite à la législation imposée par l’Union européenne (UE), les constructeurs automobiles promettent des changements. Ils garantiront ainsi la production de véhicules électriques et la transition souhaitée vers une mobilité plus verte.

Alors que l’Europe fait la course devant le reste du monde, une nouvelle étude a utilisé des bases de données et prédit la position dans laquelle les pays européens se trouveront, en 2035, en termes de nouveaux véhicules électriques.

Le Portugal sera le 5ème pays de l’UE avec le plus de voitures électriques

L’étude a été réalisée par Confused.com, qui a utilisé les données publiques de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) pour collecter les nouvelles immatriculations de voitures dans 30 pays de l’UE entre 2010 et 2020. Dans le cas de la Norvège, les données d’Eurostat ont été collectées pour la gamme 2013 à 2019. N’appartenant plus à l’UE, le Royaume-Uni a été exclu de cette étude.

Une fois les données recueillies, Confused.com a utilisé une technique appelée régression polynomiale pour analyser les données et les observations et prédire la prise de décision future. Ensuite, la proportion de véhicules électriques neufs immatriculés par rapport au nombre total de véhicules entre 2010 et 2020 a été calculée, et le modèle de régression polynomiale a été appliqué pour fournir une prévision sur 15 ans.

classement Parents Pourcentage de véhicules électriques neufs immatriculés (2020) Prévision du pourcentage de véhicules électriques neufs immatriculés (2035) Augmentation en pourcentage #1 Pays-Bas 22,91 % 99,90 % +76,99% #deux Norvège 54,37% 99,90 % +45,53% #3 la Suède 9,69 % 80,35 % +70,66% #4 Danemark 7,19% 54,51 % +47,32% #5 le Portugal 5,42 % 51,86 % +46,44% #6 Allemagne 6,86 % 51,68% +44,82% #sept Luxembourg 5,61 % 47,30% +41,69% #8 La France 6,50 % 43,43% +36,93% #9 Irlande 4,49 % 41,44% +36,95% #dix L’Autriche 5,47 % 40,84 % +35,37% #11 Finlande 4,53% 38,18% +33,65% #12 Malte 3,13 % 33,28% +30,15% #13 Slovénie 3,19 % 29,93 % +26,74% #14 Lettonie 2,47 % 28,90% +26,43% #15 Croatie 1,47 % 28,25 % +26,78%

Selon les résultats de l’étude Confused.com, les Pays-Bas et la Norvège seront les pays européens avec le plus de véhicules électriques en 2035, avec près de 100% du total. Bien que les deux pays enregistrent le même pourcentage, les Pays-Bas devraient connaître une augmentation en pourcentage de près de 77 % et donc recevoir la première place. Cependant, rappelons que la Norvège est, à ce jour, le leader des véhicules électriques en Europe, avec 54 % des véhicules immatriculés en 2020 étant électriques.

Comme le montre le tableau, le Portugal occupe la 5e place, avec un pourcentage d’augmentation d’environ 46 %. Si cela se produit comme prévu par l’étude, au Portugal, plus de la moitié des nouveaux véhicules seront électriques, en 2035.

