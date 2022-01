Recomposition : un processus qui transforme les cadavres en compost organique

En plus des méthodes traditionnelles utilisées pour traiter les restes humains, nous vous en avons récemment montré une autre, l’aquamation. Maintenant, nous vous montrons une autre alternative, la recomposition, qui transforme le cadavre en compost organique.

Le processus ne prend que 30 jours et coûte environ 5 500 $.

Recompose, située à Seattle, aux États-Unis d’Amérique, est la première maison funéraire à composter les cadavres. Après avoir fait connaissance avec l’aquamation, qui s’est renforcée avec la mort du leader anti-apartheid Desmond Tutu, nous vous présentons la recomposition.

La fondatrice de Recompose, Katrina Spade, a passé plusieurs années à essayer de trouver une solution efficace pour traiter les cadavres qui allait au-delà des méthodes traditionnelles. Ainsi, la technique développée par elle-même est perfectionnée depuis 2011.

Comme décrit sur le site Web Recompose :

Après sa mort, son corps sera placé dans le container sur un lit de morceaux de bois, de luzerne et de paille. Au cours des 30 jours suivants, tout ce qui se trouve à l’intérieur du conteneur se décompose grâce à la décomposition naturelle. Le compost est retiré et placé dans un récipient de séchage pendant quelques semaines de plus. Par la suite, il peut être donné à des projets de préservation de l’environnement ou rendu à une personne de votre choix.