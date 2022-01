MediaTek Dimensity 9000 bat Snapdragon 8 Gen1 et Exynos 2200 sur Geekbench

À mesure que la technologie du secteur des smartphones évolue, les marques et modèles de composants plus puissants et capables de transformer les téléphones en authentiques machines performantes sont de plus en plus mis en avant.

En ce qui concerne les SoC, les modèles haut de gamme actuellement pour Android sont le Dimensity 9000 de MediaTek, le Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm et le dernier Exynos 2200 de Samsung. Mais selon les nouvelles données révélées par Geekbench, il semble que le processeur mobile de MediaTek reste le leader et parvient à surpasser les deux rivaux.

Dimensity 900 surpasse Snapdragon 8 Gen1 et Exynos 2200

Selon les détails publiés dans les nouveaux tests de référence Geekbenk 5, le SoC MediaTek Dimensity 9000 bat et surpasse clairement ses rivaux Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 et Samsung Exynos 2200. Ce test visait à mesurer les performances du processeur par rapport à la concurrence directe et, dans ce cas, nous analyser le résultat des principales puces pour le système Android.

Cette information a été révélée par le leaker bien connu Univers de glace, une source considérée comme fiable dans ce secteur. Selon les données partagées, le processeur Dimensity 9000 surpasse les autres avec des performances monocœur marquant 1278 points. Déjà à ce stade, le Snapdragon 8 Gen1 a un score inférieur de 1231 points et l’Exynos 2200 a marqué 1109 points.

En ce qui concerne les performances multicœurs, le processeur haut de gamme de MediaTek est en tête des SoC Android avec 4410 points, tandis que la puce de Qualcomm a marqué 3752 points et la puce de Samsung a marqué 3534 points.

Il est également à noter que si l’on ne se limite pas au système Android, aucun de ces trois processeurs haut de gamme ne peut battre la puce A15 d’Apple. Le benchmark montre que le processeur Apple a réussi à obtenir 1750 points en monocœur et 4885 points en multicœur.

Mais l’un des aspects que les tests ne montrent pas est la consommation d’énergie et même la température que ces SoC atteignent, car l’une des plaintes des utilisateurs est que les puces MediaTek deviennent trop chaudes.