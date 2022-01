Streamlets : Saviez-vous que votre Apple Watch est aussi une radio ?

L’Apple Watch est sans aucun doute un appareil fantastique. Compact, puissant, multiforme et avec une énorme marge de progression, défiant constamment les programmeurs. C’est finalement dans l’un de ces défis que l’application Streamlets est née. Fondamentalement, c’est une application qui se connecte au monde du Web et apporte la magie de la radio à votre poignet.

Contrairement à d’autres applications, y compris certaines natives, cette application multimédia n’a pas besoin de combiner la smartwatch avec des écouteurs. Le son provient directement du haut-parleur de l’Apple Watch.

Après avoir montré comment on peut s’affranchir totalement de sa dépendance permanente à l’iPhone, que ce soit pour les appels ou pour de nombreuses activités de divertissement, on peut désormais aussi se débarrasser des écouteurs pour écouter la radio. Mais on peut aussi utiliser des AirPods, par exemple, pour emmener le son de la radio où on veut et rien que pour nous !

Cette suggestion, de notre lecteur IKAROS, s’est avérée utile. Avec le service OneNumber désormais disponible, pour sortir faire du sport, ou simplement se promener au bord de la mer, on peut prendre sa radio.

Ruisseaux, la radio est allumée…

Laissez votre téléphone à la maison et parcourez plus de 26 000 stations de radio du monde entier pour diffuser directement sur votre Apple Watch.

Avec cette application, l’utilisateur peut rechercher des stations de radio directement sur la smartwatch. Le service fonctionne avec des flux en direct via Wi-Fi ou des données mobiles. Nous pouvons l’utiliser avec Apple Wtach couplé à des écouteurs, mais nous pouvons également utiliser le propre haut-parleur de l’appareil.

L’application vous permet d’enregistrer vos stations préférées pour un accès plus facile. Ensuite, vous pouvez parcourir les émissions de radio en direct par pays ou genre/tag ou rechercher par nom de station.

Une autre bonne fonctionnalité est que cette application fonctionne en arrière-plan et s’intègre à l’application de formation intégrée.