Une vidéo des coulisses en révèle plus sur Horizon Forbidden West

Comme nous l’avons suivi (ici, ici ou ici), le jour est presque là où la nouvelle aventure d’Aloy, Horizon Forbidden West, voit le jour.

En attendant, et pour entretenir la flamme de l’attente bien allumée, l’équipe de Guerrilla Games a publié une vidéo des coulisses où elle en montre un peu plus sur Horizon Forbidden West.

Un peu moins d’un mois avant la sortie d’Horizon Forbidden West, l’équipe de Guerrilla Games a publié une vidéo « dans les coulisses » où elle montre un peu plus le jeu et ce qu’il était, sa production et son développement.

Forbidden West, qui est la suite d’Horizon Zero Dawn, devrait sortir le 18 février 2022 exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Cette vidéo maintenant révélée commence par présenter Ashly Burch, qui reprend le rôle d’Aloy. Ashly mentionne que l’héroïne d’Horizon Forbidden West est un personnage intéressant à jouer et qu’après avoir beaucoup appris sur elle et sur le monde dans Horizon Zero Dawn, Aloy sera à nouveau mise à l’épreuve mais, jouant un rôle différent, à la limite de l’Ouest interdit.

Sont également présentés des personnages familiers d’Horizon Zero Dawn, tels que Sylens, joué par le musicien et acteur Lance Reddick, Varl, le fidèle ami d’Aloy, joué par l’acteur John MacMillan, et Erend, le guerrier Oseram, joué par l’acteur John Hopkins.

Comme révélé dans la bande-annonce de l’histoire, Aloy aura de nouveaux compagnons alors qu’elle s’aventure à la frontière de Forbidden West, comme Kotallo, interprété par l’acteur Noshir Dalal, et Tilda, interprétée par l’actrice Carrie-Anne Moss, un personnage mystérieux et intéressant.

