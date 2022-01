Le télescope James Webb est arrivé à Lagrange 2 à 1,5 million de kilomètres de la Terre

Après 30 jours de voyage et 1,5 million de kilomètres, le télescope spatial James Webb (JWST) est enfin arrivé à destination dans l’espace lointain : le deuxième point de Lagrange (L2). C’est un point situé dans la partie extérieure de l’orbite terrestre le long de la ligne joignant la Terre et le Soleil.

Selon la NASA, le JWST a déjà établi la route de synchronisation avec la Terre et va maintenant préparer tous les instruments pour commencer à observer les secrets que l’univers a pour nous surprendre.

Le télescope spatial James Webb va surprendre l’humanité

Le chemin était long, bien que paisible. Selon la NASA, le télescope le plus avancé à ce jour fabriqué et lancé par l’homme a parcouru 1 460 529 kilomètres jusqu’à l’emplacement prévu. Les ingénieurs ont déclaré que James Webb « est en bonne santé ».

Le plan est exécuté à la lettre. En tant que tel, JWST effectue déjà des corrections orbitales pour son installation finale au point L2. C’est le deuxième point Soleil-Terre de Lagrange, où il y a stabilité et ombre des vents solaires.

De cette position, vous pourrez observer les premières galaxies, formées « seulement » 200 millions d’années après le début de l’Univers.

Sur le site dédié à ce projet, la NASA explique que le JWST a utilisé les propulseurs de la fusée, pendant près de cinq minutes, pour entrer dans la position orbitale définitive, autour du Soleil, à l’emplacement préalablement désigné.

Le miroir principal du télescope, d’un diamètre de 6,5 mètres, doit encore être méticuleusement aligné, rapporte l’Associated Press.

De plus, les détecteurs infrarouges et les instruments scientifiques doivent également être refroidis et calibrés avant le début des observations en juin.

Webb, bienvenue à la maison ! Félicitations à l’équipe pour tout leur travail acharné assurant l’arrivée en toute sécurité de Webb en L2. Nous sommes maintenant un pas de plus vers la découverte des mystères de l’univers. Et j’ai hâte de voir les premières nouvelles vues de l’univers mises en ligne par Webb cet été !

A écrit l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, sur le blog de l’agence.

NASA : Une mission réussie jusqu’à présent

Comme cela a été rapporté dans le monde entier, cet observatoire spatial a été lancé avec un soin jamais vu auparavant dans les nombreux objets spatiaux placés en orbite.

Le télescope, évalué à environ 10 milliards de dollars (environ 8800 millions d’euros), a été lancé le 25 décembre et présentait plus de 300 points de défaillance possibles. Heureusement, aucun n’a échoué jusqu’à présent et de l’activation de l’antenne, l’ouverture du bouclier solaire de protection, en passant par l’ouverture de son miroir géant, tout s’est déroulé comme prévu.

Les astronomes espèrent qu’avec ce télescope, en développement depuis environ 30 ans et nommé d’après un ancien directeur de la NASA, il sera possible d’obtenir plus de données sur les débuts de l’Univers, y compris la naissance des premières galaxies et étoiles.

James Webb permettra de capter la faible lumière de corps célestes encore plus éloignés d’il y a 13,5 milliards d’années, lorsque l’Univers était assez jeune (l’âge estimé de l’Univers par la théorie du Big Bang est de 13,8 milliards d’années).