Les centrales Bluetti AC200MAX et AC300 arrivent en Europe

Les Power Stations sont des batteries qui garantissent la charge de nombreux équipements, avec une puissance élevée, mais, dans ce cas, elles sont compactes sans perdre leur grande capacité.

Les modèles Bluetti AC200MAX et AC300 sont de véritables centrales électriques à usage intensif et sont désormais plus puissants et encore plus adaptables à différentes actions.

La centrale électrique Bluetti AC200 a été rendue publique en juillet 2020. Après avoir levé 6,7 millions de dollars sur la plateforme de financement participatif Indiegogo et vendu des dizaines de milliers d’unités l’année dernière, Bluetti a continué à travailler pour apporter des améliorations majeures à ses batteries et écouter ses clients. , qui sont satisfaits du produit.

Près de six mois après le lancement aux États-Unis d’Amérique, Bluetti apporte en Europe les nouveaux modèles Bluetti AC200MAX et AC300, ainsi que les modules de batterie extensibles B230 et B300.

des modèles AC300 AC200 MAX B300 (batterie) B230 (batterie) Capacité de la batterie / 2048Wh 3072Wh 2048Wh Chimie de la batterie / Phosphate de fer au lithium (LiFePO4) Phosphate de fer au lithium (LiFePO4) Phosphate de fer au lithium (LiFePO4) Sortie continue 3000W 2200W Diverses prises CC Diverses prises CC évolutivité Extensible avec jusqu’à 4* B300 Extensible avec jusqu’à 2* B230 ou 2* B300 / / Entrée solaire max. 2400W 900W 200W chacun / Taux d’entrée CA maximum 3000W 500W 500W 500W Capacité d’entrée totale max. 5400W 1400W 700W 500W Garantie 4 années 2 années 4 années 2 années Délai de livraison ~2 semaines ~2 semaines ~2 semaines ~2 semaines

Bluetti AC300

Le Bluetti AC300 peut être combiné avec le module de batterie extensible B300. En effet, le module principal de l’AC300 ne dispose pas de batterie intégrée, qui peut être ajustée aux besoins de l’utilisateur avec les modules B300. Cette option permet au Bluetti AC300 d’être plus léger et plus facile à transporter, mais facilite également le changement de piles à l’avenir.

Cette centrale 100% modulaire peut alors accueillir jusqu’à 4 modules batteries B300, totalisant 12 288 Wh. L’AC300 utilise des cellules LFP haut de gamme qui ont plus de 3 500 cycles de vie, transportant jusqu’à 80 % de leur capacité d’origine, soit environ 10 ans de durée de vie.

Pour contrôler toute la technologie associée au Bluetti AC300, il existe une application qui se connecte au smartphone via Blutooth et Wi-Fi.

Bluetti AC200MAX

Bien qu’il ressemble au modèle AC200P, plusieurs changements et améliorations ont été apportés qui font de l’AC200MAX un générateur solaire attrayant à part entière. La centrale électrique AC200MAX est en fait la première centrale solaire modulaire de Bluetti.

L’appareil dispose d’options de charge solaire et CA plus rapides. Pour la charge solaire, il dispose d’une option d’entrée de 900 W (10-145 V), tandis que pour la charge CA, il dispose d’une entrée de charge de 500 W. Vous pouvez également recharger l’AC200MAX à partir de diverses autres sources, y compris une station EV, un toit solaire, des éoliennes, un générateur de gaz ordinaire et des batteries au plomb 12V/24V.

Ce modèle peut également être géré via l’application, disponible pour Android et iOS.

prix et disponibilité

Les modèles annoncés ici sont disponibles sur Amazon et aussi sur le site Bluetti, et le modèle AC200MAX commence à être vendu à partir de 1809€, ce prix pouvant augmenter avec le type de forfait choisi. Le modèle Bluetti AC300 débute à 1999€, mais peut monter jusqu’à 3699€ avec d’autres modules de batterie ajoutés au pack d’achat.

Notez que ces prix sont dans la campagne promotionnelle de lancement.

bluetti