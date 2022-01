Un document révèle de nouveaux détails sur Sun Valley 2 dans Windows 11

Nous, Windows 11 Insiders, avons la chance, ainsi que la responsabilité, de tester la prochaine mise à jour de Windows. Celui-ci a reçu en interne le nom de Sun Valley 2, dans la continuité du travail de Sun Valley, clairement inachevé. À l’heure actuelle, Windows 11 reçoit les premières versions du canal de développement (rs_prerelease), qui devrait finalement être désignée comme la version « Vallée du soleil 2 » ou « Windows 11 22H2 ».

À l’heure actuelle, les initiés du canal Dev ou Dev reçoivent un certain nombre de versions qui peuvent ne pas être liées à la mise à jour des fonctionnalités. Cela signifie techniquement que les fonctionnalités ou améliorations de prévisualisation actuelles et futures peuvent ou non être fournies avec la version finale de Windows 11 22H2.

Windows 11 Sun Valley 2 serait proche de la fin de son développement

Le canal de développement Windows 11 apporte actuellement quelques modifications au bureau, à l’application Paramètres et à de nombreux autres détails. Microsoft peut prendre certaines, toutes ou aucune des fonctionnalités des versions rs_prerelease existantes. Pour les déplacer ultérieurement vers n’importe quelle version de Windows 11 – octobre 2022, octobre 2023 ou version ultérieure.

Remarquez que des modifications majeures apportées à la barre des tâches et à d’autres zones du système d’exploitation devraient commencer à apparaître dans les futures versions d’aperçu, selon des sources familières avec le développement. Plus que tout par manque de temps pour qu’ils puissent être testés par les Insiders et le reste de l’équipe qualité.

De plus, un nouveau document a fait surface suggérant que le cœur de la branche de développement actuelle de Windows 11 sera déclaré en interne comme « fonctionnalité complète » d’ici le 4 février. Notez que cela ne signifie pas que Microsoft cessera d’ajouter des fonctionnalités aux versions d’aperçu dans le canal de développement.

Le 4 mars, la version Windows 11 Sun Valley 2 sera déclarée comme « Configuration terminée », c’est-à-dire qu’aucun changement majeur ne sera introduit. Il convient de noter que le document révèle deux délais toujours susceptibles de changer. En d’autres termes, prenons ces informations avec une certaine prudence car nous savons déjà que les retards sont à l’ordre du jour.

Transition vers une version fluide de Windows 11 22H2

Selon les rapports précédents, les travaux sur la mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 22H2 devraient se terminer avant l’été. Bien sûr, les futures versions préliminaires continueront à avoir de nombreux bugs. Que le lancement approche ne signifie pas qu’ils sont exempts d’échecs. Rappelons que le canal Dev fonctionne un peu indépendamment.

D’autre part, Windows 10 devrait recevoir une autre mise à jour de fonctionnalité mineure similaire à la mise à jour de novembre 2021. Microsoft a confirmé qu’il se concentrait sur les corrections de bogues et les améliorations internes de Windows 10. Windows 11, à l’exception du Store.