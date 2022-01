Roblox : Joueur banni et contraint de payer 150 000 $ par décision de justice

Roblox est actuellement l’une des plateformes de jeu les plus populaires, en particulier chez les jeunes. Et tout comme dans d’autres endroits où il y a beaucoup de monde, ici vous pouvez également trouver différents types de joueurs, des plus pacifiques aux plus problématiques et conflictuels.

À cet égard, il existe désormais des informations selon lesquelles un joueur Roblox a été banni de la plateforme et condamné par le tribunal à payer une amende de 150 mille dollars.

Un joueur de Roblox banni et condamné à 150 000 $ d’amende

Le joueur et YouTuber Benjamin Robert Simon, alias Ruben Sim, a de nouveau été banni de Roblox. Et nous disons « encore » car ce n’est pas la première fois que cela se produit, mais il ne semble toujours pas que le joueur ait retenu la leçon.

Mais en plus d’être à nouveau interdit d’accès à la plateforme, Sim a désormais également été condamné à payer une amende de 150 000 dollars américains (environ 133 000 euros) par décision de justice. La raison en est que le joueur pratique les menaces terroristes et fait appel au nazisme dans les jeux de plateforme.

C’est le tribunal de Californie, aux États-Unis, qui a condamné Sim à la suite d’un procès intenté par Roblox Corporation, qui accusait le joueur de ces pratiques inappropriées décrites ci-dessus. Dans l’action initiale, la société Roblox avait demandé une indemnisation de 1,6 million de dollars (~1,4 million d’euros). Mais le tribunal a abaissé le montant à 150 000 $ après qu’un accord ait été conclu.

Ruben Sim avait déjà été banni de la plateforme à plusieurs reprises, mais il a toujours réussi à revenir en créant de nouveaux profils. Mais cette fois, la situation est différente, et si le youtubeur revient, la peine pourrait devenir encore plus lourde.

Ce processus a commencé en novembre 2021 et Roblox Corporation a noté que le joueur avait été banni pour la première fois « il y a des années » après avoir harcelé les joueurs avec des insultes racistes et homophobes, des violences sexuelles et des appels au nazisme. Mais comme Sim revenait sans cesse, cette fois, la société a choisi de le poursuivre.

En plus de ces accusations, la société indique également que le joueur a volé les profils d’autres personnes pour accéder aux jeux et offenser les joueurs avec des termes homophobes et racistes, commettre du harcèlement sexuel et télécharger des images d’Adolph Hitler dans les jeux. Maintenant, Ruben Sim a accepté de ne plus créer, publier ou partager.fausses menaces d’activité terroriste liées à Roblox“.

Il est également interdit au youtubeur de faire de fausses déclarations sur Roblox, d’encourager la violence contre les employés de Roblox Corporation, de s’approcher des bureaux de l’entreprise et d’enregistrer des vidéos qui encouragent la violation des conditions d’utilisation, ainsi que d’appeler au retour d’autres joueurs interdits. .

Gagner de l’argent grâce aux menaces terroristes

La chaîne youtube de Ruben Sim compte plus de 700 000 abonnés et le youtubeur y a publié les menaces terroristes liées à Roblox et a quand même réussi à en tirer profit. Dans le procès, les avocats de Roblox Corporation ont déclaré que le youtubeur avait même décrit une attaque qui a temporairement interrompu la présentation de la Roblox Developers Conference (RDC) à San Francisco au mois d’octobre 2021.

Le joueur a également partagé une vidéo sur sa chaîne où il commente cette décision de justice.