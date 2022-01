Neil Young demande à Spotify de retirer sa musique à cause de la « désinformation » sur le vaccin de Joe Rogan

Une patate chaude : le chanteur légendaire Neil Young demande que sa musique soit retirée de Spotify, et cela n’a rien à voir avec les redevances. Le musicien refuse de partager la plateforme avec Joe Rogan, qui a longtemps été critiqué pour avoir diffusé de fausses informations sur les vaccins sur son podcast populaire. «Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux », a-t-il déclaré.

La lettre ouverte de Young à son manager et à sa maison de disques a été publiée sur son site Web, mais a depuis été supprimée. «Je fais cela parce que Spotify diffuse de fausses informations sur les vaccins – causant potentiellement la mort de ceux qui croient que la désinformation est diffusée par eux. Veuillez agir immédiatement aujourd’hui et tenez-moi informé du calendrier.

Young a spécifiquement mentionné Joe Rogan dans sa lettre. L’expérience Joe Rogan exclusive à Spotify attire environ 11 millions d’auditeurs par épisode, ce qui en fait le plus grand podcast au monde. Tout a commencé le 24 décembre 2009, bien avant que le service de streaming musical ne paie plus de 100 millions de dollars pour l’amener sur Spotify en 2020, où il est rapidement devenu une émission exclusive.

« [JRE] est le plus grand podcast au monde et a une influence considérable. Spotify a la responsabilité d’atténuer la propagation de la désinformation sur sa plate-forme, bien que la société n’ait actuellement aucune politique de désinformation », a écrit Young.

« Je veux que vous fassiez savoir à Spotify immédiatement AUJOURD’HUI que je veux que toute ma musique soit retirée de leur plateforme […] Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux », indique la lettre, adressée à son manager Frank Gironda, et à Tom Corson, co-président et directeur général de Warner Records.

Rogan n’a jamais été du genre à éviter les sujets controversés. Son point de vue sur Covid et les vaccins a suscité de nombreuses critiques : 270 médecins, scientifiques et professionnels de la santé ont signé une lettre ouverte le mois dernier demandant à Spotify « de prendre des mesures contre les événements de désinformation de masse qui continuent de se produire sur sa plateforme ». Il a cité un épisode JRE dans lequel Rogan a accueilli Robert Malone, un virologue impliqué dans le développement de la technologie des vaccins à ARNm. Il a été suspendu de Twitter pour avoir diffusé des informations erronées et des théories du complot sur Covid-19.

Young a retiré la majeure partie de son catalogue arrière de Spotify il y a des années car il pensait que la qualité du son était trop faible, mais il est revenu sur sa décision en déclarant que « c’est là que les gens obtiennent de la musique ».

La musique de Young est toujours sur Spotify, tout comme l’expérience Joe Rogan.